Das Nazi-Problem der Republikaner wird schlimmer. Sie sollte sich darum kümmern

In einer Welt, die in Kriege taumelt, während KI aufsteigt und Jobs wegbrechen, ist es leicht, die kleinen Dinge zu übersehen – etwa eine ganze Reihe junger Republikaner, die Hitler feiern.

Noch vor nicht allzu langer Zeit gehörte die Verehrung Hitlers zu jenen Grenzen, die man in einer halbwegs funktionierenden Demokratie schlicht nicht überschritt – aus gutem Grund: Faschismus, Zweiter Weltkrieg, Völkermord. Das Ermorden von Millionen Menschen sollte niemals Bewunderung wecken.

Doch genau das passiert mit zunehmender Regelmäßigkeit, wie eine aktuelle Serie enthüllter Gruppenchats junger republikanischer Funktionäre zeigt. Das ist kein Ausreißer, kein Einzelfall. Es ist ein Muster – und ein Problem.

Chats voller Hass

Vergangene Woche enthüllte der Miami Herald den Inhalt eines umfangreichen Gruppenchats, den der Sekretär der Republikanischen Partei von Miami-Dade County für konservative Studierende an der Florida International University eingerichtet hatte. Der Chat verkam schnell zur Jauchegrube aus Rassismus, Gewaltfantasien und Hitler-Verehrung. Das N-Wort fiel über 400 Mal, darunter in Überlegungen, auf welche Weise man Afroamerikaner am besten umbringen könnte – Curb-Stomping und Kreuzigung wurden von einem angeblich lebensschutzorientierten Mitglied erwähnt. Außerdem enthielt der Chat ausgiebige Bezeichnungen von Frauen als „Huren“, Fantasien über rein weiße Einwanderungsgesetze und unverhüllten Hass auf jüdische Amerikaner. Der Gruppenname lautete „Gooning in Agartha“ – eine seltsame Kombination, die auf ausschweifende Onanierrituale im „Nazi-Paradies“ hindeutet.

Ein isolierter Ausbruch von Hassgrippe ließe sich vielleicht noch abtun – doch dieser Chat hallte direkt einen weiteren Gruppenchat nationaler Young-Republicans-Führungspersonen wider, den Journalisten von Politico vor weniger als sechs Monaten aufgedeckt hatten. In diesem Telegram-Chat ließen Funktionäre aus New York, Kansas, Arizona und Vermont ihren Ekel ungefiltert heraus.

Der damalige Vorsitzende der New York State Young Republicans, Peter Guinta, prahlte: „Ich liebe Hitler.“ Der enthemmte Guinta erklärte, wer gegen ihn bei seiner Kandidatur für die Führung der 15.000 Mitglieder zählenden Young Republican National Federation stimme, komme „in die Gaskammer.“ Darauf antwortete der mittlerweile ehemalige Generalstaatsanwalt der New Yorker Young Republicans, Joe Maligno: „Können wir die Duschen reparieren? Gaskammern passen nicht zur Hitler-Ästhetik.“ Als drittes im Hass-Bunde stimmte Annie Kaykaty, New Yorks nationales Komiteemitglied, ein: „Ich bin bereit, Menschen brennen zu sehen.“ Diese Drohungen fielen im Zusammenhang mit dem Versuch, eine Wahl auf einem knallharten Pro-Trump-Ticket zu gewinnen, bei dem nur „wahre Gläubige“ erwünscht waren. Die gewaltaffinen, Hitler-verehrenden Parteiapparatschiks waren die glühendsten Unterstützer des amtierenden amerikanischen Präsidenten.

Kein Einzelfall, sondern System

Der Telegram-Chat bot eine Parade des Rassismus – Play-off-Basketballspiele wurden mit den Worten abgetan: „Ich würde in den Zoo gehen, wenn ich Affen beim Ballspielen zuschauen wollte“ –, dazu die Verharmlosung von Vergewaltigung als „episch“, die üblichen homophoben und antisemitischen Beleidigungen sowie Incel-Sprüche wie „Sex ist schwul“. Das zeigt eine tiefe moralische Verkommenheit bei jungen republikanischen Funktionären, die glaubten, niemand höre zu. Es sei auch darauf hingewiesen, dass es sich bei den Beteiligten nicht um verirrte Jugendliche handelte, sondern um vollwertige Erwachsene – Young-Republican-Gruppen umfassen Mitglieder bis zum Alter von 40 Jahren. Das spiegelt eine finstere Erlaubnisstruktur wider, die entfesselt wurde: ein Magnet für Hitler-Neugierige, die dunkle Seite der MAGA-Bewegung.

Als die Geschichte über den Telegram-Chat letzten Herbst aufflog, distanzierten sich die Republikaner auf Staatsebene schnell von diesen jungen „Führungspersönlichkeiten“ – doch die nationale Partei weigerte sich, sie zu verurteilen. Das inspirierte die bereits klassische Time-Schlagzeile: „White House Shrugs Off Leaked Chats from Young Republicans Praising Hitler.“

Das müsste die leichteste Übung der Welt sein. Die Weigerung, es zu tun, wirkt wie eine widerwärtige Verlängerung des „keine Feinde rechts“-Ansatzes: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, egal was er sagt. Das verwischt den Unterschied zwischen gesundem politischen Wettbewerb und Politik als Krieg gegen Feinde statt gegen Mitbürger. Diese Büchse der Pandora ist geöffnet worden – und die Furien fliegen noch immer.

Groyper im Parteiapparat

Vor wenigen Tagen wurde Kai Schwemmer als neuer politischer Direktor der College Republicans of America vorgestellt. Er bezeichnet sich selbst als „Groyper“ und pflegt enge Verbindungen zum Hitler-verehrenden Rechtsaußen-Podcast-Host Nick Fuentes. Der Forscher Ben Lorber legte Schwemmers Social-Media-Vergangenheit offen, in der er weiß-nationalistische Propaganda verbreitet hatte – dokumentiert von MS NOW.

Mit anderen Worten: Dieses Problem wird nicht eingedämmt, es breitet sich aus – ausgehend von der Nachwuchsbasis der Partei, was auch für eine Zeit nach Trump nichts Gutes verheißt. Etwas Hässliches wird freigesetzt.

Das konservative Manhattan Institute befragte republikanische Wähler auf nationaler Ebene und stellte fest, dass 17 Prozent als „antisemitische Republikaner“ eingestuft werden können – darunter Mehrheiten unter hispanischen Republikanern, schwarzen Republikanern und republikanischen Männern unter 50, die glauben, der Holocaust sei „stark übertrieben oder habe sich nicht so ereignet, wie Historiker ihn beschreiben“.

Junge Wähler, dunkle Logik

Das City Journal des Manhattan Institute führte außerdem eine Fokusgruppe mit jüngeren Trump-Wählern durch und zitierte – lobenswert ohne jeden Selbstzensurimpuls – einen 20-jährigen selbsternannten „sehr rechten“ christlichen Landschaftsgärtner namens Andrew, der die Gedankenlogik dahinter erläuterte: „Ich bin sehr für eine starke Exekutive, starke Führung, einen starken Mann. Ich unterstütze nationale Souveränität, und Hitler war ein Nationalist. Er sagte sinngemäß: Wir müssen Deutschland den Deutschen zurückgeben. Und ich finde, wir sollten das in Amerika genauso tun. Wir sollten Amerika für unsere angestammte Bevölkerung zurückerobern.“

Mit den Kindern stimmt etwas nicht. In unserer Hufeisen-Welt, in der sich die extreme Rechte und die extreme Linke annähern und überlappen, gibt es ein immer dringlicheres Problem: Antisemitismus an den Rändern sickert in den Mainstream – und muss klar verurteilt werden, wann und wo immer er sein Haupt erhebt. Doch die offene Verehrung Hitlers ist eine gefährliche, unverdünnte Dosis dieses uralten Hasses.

Das kam nicht aus dem Nichts. Es gab Vorzeichen: Trumps Weigerung, David Duke 2016 zu verurteilen; die Verharmlosung beider Seiten nach der „Unite the Right“-Kundgebung in Charlottesville, bei der Männer in Khakihosen mit Fackeln „Jews will not replace us“ brüllten; und die Anwesenheit von mindestens fünf selbsternannten Nazis beim Angriff auf das Kapitol am 6. Januar, wie ich in einem CNN-„Reality Check“-Beitrag berichtete. Tom Nichols vom Atlantic – selbst ehemaliger Republikaner – hat kürzlich in einem Artikel mit dem prägnanten Titel „The Republican Party Has a Nazi Problem“ die zunehmende Verwendung von Nazi-Ikonografie durch die Trump-Administration dokumentiert.

Kein Platz für Normalisierung

Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser verkommene neue Tiefpunkt in Amerika zur Normalität wird. Der autokratische Impuls, der schwache Menschen dazu bringt, einem selbsternannten starken Mann zu verfallen, führt an tödliche Orte. Dieses Problem bricht an der Basis auf – vor allem bei jüngeren Mitgliedern, die eigentlich die idealistischsten Teilnehmer unserer Politik sein sollten. Es lässt sich nicht eindämmen, es muss konsequent konfrontiert werden – besonders von Republikanern. Jede Partei ist verpflichtet, ihre eigenen Extreme in Schach zu halten, und nichts ist extremer – und böser – als Adolf Hitler und seine genozidalen Stiefeltrampel. Wer Nazi-Bewunderer in den eigenen Reihen nicht klar und entschieden benennen kann, hat die Partei über das Land, das Gewissen und den gesunden Menschenverstand gestellt.