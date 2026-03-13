Jimmy Kimmel kontert Trumps Benzinpreis-Behauptungen: „Er ist wirklich der dümmste Präsident“

Jimmy Kimmel hatte nach dem Auftritt von Donald Trump einige treffende Worte übrig – nachdem der Präsident behauptet hatte, die steigenden Benzinpreise infolge des Krieges mit dem Iran kämen den Amerikanern zugute.

„Die Benzinpreise sind in den letzten elf Tagen jeden Tag gestiegen“, rekapitulierte Kimmel in der gestrigen Folge von „Jimmy Kimmel Live“. „Aber unser Präsident, Ex-con Mobile, sagt, es gibt keinen Grund zur Sorge.“

Kimmel zeigte einen Truth-Social-Post von Trump, in dem es hieß: „Die Vereinigten Staaten sind mit Abstand der größte Ölproduzent der Welt. Wenn die Ölpreise steigen, verdienen wir also viel Geld. ABER, was mich als Präsident weit mehr interessiert und beschäftigt: das böse Imperium Iran daran zu hindern, Atomwaffen zu besitzen und den Nahen Osten und die ganze Welt zu vernichten. Das werde ich niemals zulassen!“

Kimmel rechnet mit Trump ab

„Genau“, sagte Kimmel. „Er ‚verhindert‘ das böse Imperium. Er ist wirklich der dümmste Präsident aller Zeiten. Und er behauptet, wenn die Ölpreise steigen, verdienen wir viel Geld. Vielleicht er und seine Kumpel – aber wir verdienen kein Geld. Wir zahlen einfach mehr für Benzin, wenn die Ölpreise steigen. Er hält uns wohl für genauso blöd wie sich selbst. Der Mann, der im Wahlkampf versprochen hat, den Benzinpreis unter zwei Dollar pro Gallone zu drücken, versucht uns jetzt einzureden, dass höhere Preise besser sind.“

Er fügte hinzu: „Wissen Sie, man hört den Begriff Gaslighting ständig – aber selten, wenn es um echtes Gas geht.“

Kimmel weiter: „Das ist ein Prachtstück, und es hätte keinen schlechteren Zeitpunkt treffen können. Laut einer neuen Umfrage gibt ein Drittel der Amerikaner an, Mahlzeiten auszulassen oder bei Dingen wie Heizung zu sparen, um die steigenden Kosten ihrer Krankenversicherungsprämien zu stemmen. Da frage ich mich, was aus Trumps Gesundheitsplan geworden ist, den er vor zwei Monaten angekündigt hat. Erinnern Sie sich noch an diesen großartigen Plan? Der ist einfach verschwunden – genau wie unsere Invasion von Grönland. Einfach weg.“

Hegseth und die schlechten Fotos

An anderer Stelle in seinem Monolog sprach Kimmel darüber, dass Trump Jake Paul unterstützt, und über Pete Hegseth, der die Presse dafür angeht, schlechte Fotos von ihm zu machen.

„Wer hätte je gedacht, dass jemand, der Tausende von Steuergeldern für ein Make-up-Studio ausgegeben hat, ein kleines bisschen selbstverliebt sein könnte?“, kommentierte Kimmel. „Unser Möchtegern-Harter, unser Secretary of War, entpuppt sich als empfindliches kleines Sensibelchen, das sich einen Safe Space für sein hübsches Gesicht baut. Ich mag es, dass er glaubt, es seien die Fotos, die ihn schlecht aussehen lassen.“