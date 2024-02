Als Erykah Badu Hitler als wundervollen Maler bezeichnete

Erykah Badu sorgte vor einigen Jahren mit einem Interview für Aufsehen, in dem sie Adolf Hitler als „wundervollen Maler“ bezeichnete.

Im Gespräch mit Vulture sagte die Sängerin 2018, sie sehe „in jedem Menschen etwas Gutes, ich bin Humanist.“ Außerdem verwies sie auf die „schreckliche Kindheit“ des späteren Nazi-Diktators.

Als der Interviewer verwundert nachfragte, ob er Badu richtig verstanden habe, antwortete sie: „Ja.“ Wieso habe seine vermeintliche Fähigkeit als Maler etwas damit zu tun, dass er „etwas Gutes“ in sich getragen hätte? „Wenn ich mir vorstelle“, so Badu, „wie meine Tochter in so einem Haushalt aufwächst, dann könnte ich sehen, was dann passiert. Das ist Teil meines Wesens. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mein Sternzeichen Fische ist.“

„Ich bin eben ehrlich“

„Vulture“ hakte nach: Wenn man als Argument anführt, dass auch Hitler mal ein Kind gewesen sei, mache man aus Mitgefühl etwas sehr Abstraktes. Badu: „Ich reize meine Grenzen aus. Ich bin eben ehrlich. Manchmal ist meine Meinung zu Themen nicht die populärste. “

Das Magazin verwies anschließend darauf, dass Meinungsfreiheit gerade bei Prominenten dazu führe, dass sie mitunter mit ihren Aussagen Öl ins Feuer gießen – Hass schüren können. Gerade in der heutigen Zeit, in der Rassismus im Aufwind ist. Die Musikerin: „Sie haben mich nun mal nach meiner Meinung gefragt. Und ich habe beschlossen zu antworten. Aber ich kann Ihren Gedanken nachvollziehen: ‚Warum sollte sie riskieren, Hass zu verstärken?‘. Doch würde ich Menschen niemals weh tun wollen.“