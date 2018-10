Dave Grohl beschert blindem Jungen unvergessliches Foo-Fighters-Konzert

Dave Grohl scheint ein Herz für gute Taten zu haben. Im vergangenen Monat hat der 49-Jährige seine geliebte blaue Gitarre an einen 10-jährigen Metallica-Fan verschenkt, eine kleine Nirvana-Reunion veranstaltet und mit seiner Tochter bei einem Benefizkonzert gesungen.

Auch beim Auftritt der Foo Fighters in St. Paul im US-Bundesstaat Minnesota zeigte der Musiker seine herzliche Seite: Er bemerkte einen blinden Jungen und unterbrach das laufende Lied. Grohl lud das Kind namens Owen zu sich auf die Bühne. Die restliche Show durfte der Junge direkt neben der Stage verfolgen.

Dave stops song when he spots an exhausted child in the front with his dad and he offers them a seat on the stage. #FooFighters #MyXEC @foofighters pic.twitter.com/QMMw10MOSG

— Matthew Vinge (@mvinge) October 19, 2018