Die Foo Fighters hatten im Vorfeld des CalJam-Festivals, das am vergangenen Wochenende in Kalifornien stattfand, nicht ganz uneindeutige Hinweise gestreut, dass es bei dem Festival zu einer Nirvana-Reunion kommen könnte. Krist Novoselic spielte mit seiner Band Giants in the Trees und Dave Grohl und Pat Smear waren ja eh wegen des Foo-Fighters-Auftritts da.

Weiterlesen Kooperation Musikgeschichte in Seattle: Dave Grohl über die „Metropole mit Kleinstadt-Atmosphäre“ Dave Grohl erinnert sich an die Zeit, als er nach Seattle gezogen ist und Mitglied von Nirvana wurde. Nach dem Set der Foo Fighters am Samstag sah man auf der Leinwand der Bühne Grohl backstage – zusammen mit Smear und Novoselic. Die Rufe des Publikums werden zunehmend lauter, während Grohl mit der Kamera schäkert. Schließlich tauchen auch Joan Jett und John McCauley von Deer Tick auf der Bildfläche auf. Beide waren 2014 beim Auftritt von Nirvana in der Rock and Roll Hall of Fame dabei gewesen.

Dann spielten sie ein Nirvana-Set mit sechs Songs. Zunächst begleitete McCauley die Band bei „Serve the Servants“, „Scentless Apprentice“ und „In Bloom“. Für die letzten drei Songs des Abends löste ihn Joan Jett auf der Bühne ab: „Breed“, „Smells Like Teen Spirit“ und „All Apologies“. Grohl und Novoselic dankten der jubelnden Menge und veranlassten einen großen Applaus für Kurt Cobain.