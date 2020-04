Dave Grohl erinnert sich an letztes Gespräch mit David Bowie: „Fuck Off“

Dave Grohl spielte eine Akustikversion von „My Hero“ – der Song war allen gewidmet, die derzeit an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen.

Beim „iHeart Living Room Concert for America“ hat der US-Sender Fox am Sonntag Spenden für Ersthelfer gesammelt. Das Projekt wurde live im Netz übertragen und zeigte, wie sich neben Gastgeber Elton John auch andere einflussreiche Musiker derzeit vor dem Coronavirus schützen. Die meisten sangen nämlich Songs aus ihrem Zuhause. Dave Grohl, Frontmann der Foo Fighters, sendete dagegen live aus seinem Studio in Hawaii. https://www.youtube.com/watch?v=unKOqldioAs Nachdem die Backstreet Boys aus ihren jeweiligen Wohnzimmern „I Want It That Way“ gesungen hatten, wurde zu Dave Grohl geschaltet, der (mit Sonnenbrand im Gesicht) den Song „My Hero“ mit der Akustikgitarre performte. Er sang das…