Mit Kurt Cobains Tod am 05. April 1994 waren nicht nur Millionen Fans weltweit geschockt und am Boden zerstört – hart traf es auch die Bandkollegen des Musikers, denn die nahezu surreale Karriere von Nirvana fand plötzlich ein tragisches Ende. Schlagzeuger Dave Grohl fasste sich nach einigen Monaten, in denen er nach dem schrecklichen Verlust keine Musik machen konnte, allerdings ein Herz – sozusagen als Selbsttherapie schrieb er eigene Songs und spielte sie heimlich allein ein. So entstand eine Kassette mit mehreren Tracks, die der Beginn der Foo Fighters werden sollten. Aber wie kam Grohl bloß auf den seltsam anmutenden Bandnamen?

Dave Grohls Bezug zu UFOs

Was es mit dem Namen auf sich hat, erklärte Grohl in einem Interview einst so:

„Zu der Zeit, als ich das erste Demo für die Foo Fighters aufnahm, das später das erste Album wurde, las ich jede Menge Bücher über UFOs. Nicht nur, weil es ein faszinierendes Thema ist, diese UFO-Bücher sind auch eine echte Fundgrube, was Bandnamen angeht. Es war so, dass ich die erste Platte ganz allein aufgenommen hatte, ich spielte alle Instrumente. Aber ich wollte, dass die Leute denken, dass es von einer Band stammt und ich dachte, dass bei FOO FIGHTERS alle glauben würden, dass es mehr Mitglieder sind und nicht nur ein einzelner Typ. Blöd, oder?“

Das bedeutet der Begriff „Foo Fighter“

Das Wort „Foo Fighter“ benutzten alliierte Flugzeugbesatzungen im Zweiten Weltkrieg für ungewöhnliche Leuchterscheinungen, die man sich nicht erklären konnte. Einige von ihnen wurden in offiziellen Aufzeichnungen jener Zeit als hell leuchtende faust- bis basketballgroße Objekte beschrieben, die manchmal auch metallisch glänzten und sowohl tagsüber als auch nachts beobachtet wurden.

Bis heute ist fraglich, was es damit auf sich hatte. Oftmals ist aber beispielsweise von sogenannten Sprites beziehungsweise von Kugelblitzen die Rede. Andere Theorien gehen davon aus, dass es sich um elektromagnetische Phänomene oder durch Eiskristalle hervorgerufene Spiegelungen handelte.