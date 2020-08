Teil eins des Science-Fiction-Kultfilms „Bill & Ted“ erschien 1989 und machte die Schauspieler Keanu Reeves und Alex Winter in ihren Rollen als Bill S. Preston und Ted Theodore zu Stars. Jetzt, fast 30 Jahre nach Teil zwei im Jahr 1991, hat das Warten ein Ende. Der dritte Teil „Bill & Ted: Face The Music“ soll in den USA am 01. September 2020 nicht nur im Kino, sondern auch schon als Video On Demand erscheinen. Mit dabei ist wohl auch, wie jetzt bekannt wurde, Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl. Das berichtete der US-amerikanische ROLLING STONE.

Dem Bericht zufolge werden die beiden Protagonisten in dem neuen Teil auf einer Zeitreise von Grohl begleitet. Der Musiker soll allerdings nur einen kurzen Auftritt in dem Film haben, also ein Cameo. Zudem soll er dabei keinen fiktiven Charakter spielen, sondern sich selbst. Doch Grohl ist nicht der einzige Musiker, der in dem Film zu sehen sein wird. Mit dabei seien sogar auch Rapper Kid Cudi und Win Butler von Arcade Fire.

Sehen Sie hier den Trailer zum Film

Damit ist der Film eine der wenigen, die in Zeiten von Corona im Kino prämiert werden. Der offizielle Soundtrack zum Film soll am 28. August erscheinen, darunter auch ein extra für den Film geschriebenen Song der Alternative-Rock-Band Weezer.