Ex-Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl hatte Angst aus der Band zu fliegen

Am Samstagabend (20. Juni) kamen in der Preservation Hall in New Orleans mehrere Musiker gemeinsam mit der Preservation Hall Jazz Band zusammen, um bei der „Round Midnight Preserves“-Benefizveranstaltung Spenden für den Erhalt der Halle zu sammeln. Als Headliner des Abends diente eine Aufführung von „When the Saints Go Marching In“ unter der Aufsicht von Paul McCartney. Den Großteil des Gesangs übernahmen dabei David Grohl, Irma Thomas, Dave Matthews, Jim James von My Morning Jacket und Nathaniel Rateliff sowie Mitglieder von The Night Sweats. Eine Trompeten-Einlage gab es von Macca. Für den Erhalt der Preservation Hall Der Rest der Veranstaltung bestand…