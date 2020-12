Dave Grohl und Greg Kurstin covern „Frustrated“ von The Knacks

Zu Weihnachten war bei Grohls immer viel los. Vor allem aber in dem einen Jahr, als Dave Grohl mit 14 auf die Idee kam, Pilze zu nehmen.

Der Foo Fighters Frontmann wuchs in einem bescheidenen Haus auf, in dem sich zu Weihnachten immer die halbe Nachbarschaft versammelte. Alle saßen sie zusammen, hörten sich Musik an, tranken Alkohol und solche Dinge. In dem Jahr, als Dave Grohl gerade einmal 14 Jahre alt war, verlief Weihnachten nicht so wie immer. High auf Pilzen schwankte der Rocker durch die vollbesetzten Zimmer, wie er kürzlich in einem Interview offenbarte. Dave Grohl Freunde boten ihm Pilze an Damals spielte Grohl in einer Punk-Rock-Band und so kamen auch seine Punk-Rock-Freunde zu Weihnachen zu ihm rüber. Gegenüber Zane Lowe auf „Apple Music“ ist sich…