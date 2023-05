Foo Fighters: Dave Grohl bricht auf der Bühne in Tränen aus

Beim ersten Konzert der Foo Fighters mit ihrem neuen Schlagzeuger Josh Freese am 24. Mai in New Hampshire hat die Band dem verstorbenen Taylor Hawkins den Song „My Hero“ gewidmet. Dave Grohl, Frontmann der Band, hatte bei der Performance augenscheinlich mit den Tränen zu kämpfen. Hawkins war im März 2022 im Alter von 50 Jahren tot in seinem Hotelzimmer in Kolumbien aufgefunden worden.

Grohl wandte sich vor Beginn der Show zum Publikum und sagte: „Heißt bitte den Mann hinter dem Schlagzeug willkommen, Josh Freese, der dabei half, die Band zu retten. Ohne Josh wären wir heute Abend nicht hier, also gebt Josh eine große verdammte Runde Applaus bitte!“

Im weiteren Verlauf des Konzerts kam Grohls 17-jährige Tochter Violet auf die Bühne, um das Lied „Shame Shame“ von Album „Medicine At Midnight“ (2021) zu performen.

Neue Platte mit neuem Schlagzeuger kommt

Josh Freese wurde am 21. Mai als neuer Schlagzeuger der Foo Fighters bekannt gegeben. Der 50-Jährige ist einer der gefragtesten Sessiondrummer der Rockwelt, ist auf hunderten Studioproduktionen zu hören und arbeitete unter anderem mit Guns N‘ Roses, Nine Inch Nails, The Offspring, Avril Lavigne, Suicidal Tendencies und vielen mehr. Er ist außerdem festes Mitglied von The Vandals sowie von A Perfect Circle. Freese veröffentlichte zudem vier Soloalben. Er spielte auch bei den Tribute-Konzerten für den 2022 verstorbenen Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins in London und Los Angeles. Ob Freese festes Mitglied wird oder nur bei der kommenden Tournee mit dabei ist, ist bis dato nicht bekannt.

Am 19. April kündigte die Rock-Band mit ihrer Single „Rescued“ ihr neues Studio-Ablum „But Here We Are“ an. Am 12. April teilte die Band auf Social Media bereits einen kurzen Instrumental-Ausschnitt des Songs, der jetzt komplett veröffentlicht wurde. In dem neuen Stück gehe es von „Wut und Trauer bis hin zu Gelassenheit und Akzeptanz, und unzählige Punkte dazwischen“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Das frisch angekündigte und insgesamt 11. Studioalbum der Gruppe rund um Sänger Dave Grohl sei „das erste Kapitel des neuen Lebens der Band“ und „eine brutal ehrliche und emotional rohe Antwort auf alles, was [die Band] im letzten Jahr durchgemacht hat“.

Die neue Platte erscheint am 2. Juni. Die Tracklist:

01. „Rescued“

02. „Under You“

03. „Hearing Voices“

04. „But Here We Are“

05. „The Glass“

06. „Nothing At All“

07. „Show Me How“

08. „Beyond Me“

09. „The Teacher“

10. „Rest“