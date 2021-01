Pünktlich zum 75. Geburtstag von Davie Bowie kommt die limitierte Vinyl heraus. Darüber hinaus gibt es aber noch ein anderes großes Event zu seinen Ehren.

David Bowie wirkt über seinen Tod hinaus. Er hinterließ einen großen Katalog an Alben, zu dem im kommenden Jahr ein neues dazu stoßen wird! Am 8. Januar 2021 wäre Bowie 74 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass sollen im Schutt der Zeit vergrabene Cover-Versionen nach über 20 Jahren endlich auf den Markt kommen. 1998 stand Bowie zusammen mit dem Produzenten Tony Visconti im Studio. Sie arbeiteten an einer Coverversion zum Song „Monster“, den John Lennon 1970 herausgebracht hatte. Das Cover sollte auf einer LP zu Ehren des 1980 erschossenen Lennons erscheinen, doch zum Release kam es nie. Bowie spielte Dylans…