David Bowie: Tribute Tour kehrt 2018 zurück

Dutzende von David Bowies Begleitmusikern kamen im Januar dieses Jahres zusammen, um den 70. Geburtstag des Ausnahmekünstlers mit einer besonderen Tour zu feiern. Insgesamt 30 internationale und 40 lokale Musiker spielten in vier Weltstädten auf der „Celebrating David Bowie“-Tour, unter ihnen Stars wie Sting und Gary Oldman.

Weiterlesen Jetzt bestellen: Exklusive Vinyl-Single von David Bowie – „Heroes“ mit ROLLING STONE 10/2017 Die Oktober-Ausgabe des ROLLING STONE erscheint am 28. September mit exklusiver Vinyl-Single von DAVID BOWIE als Beilage. JETZT bestellen! Aufgrund des riesigen Erfolgs wird die Konzertreihe 2018 fortgeführt: Von Januar bis März spielen sechs von Bowies Freunden und Begleitkünstlern rund 25 Konzerte zu Ehren des im Januar 2016 an Krebs verstorbenen Allround-Talents. In der Band sind unter anderem Bowie-Producer und -Gitarrist Angelo Bundini aka Scrote und King-Crimson-Gitarrist Adrian Belew, der Bowie auf „Heathen“ und „Reality“ unterstützte. Sechs Shows sind in Europa geplant, in Deutschland macht die Tribute-Tour aber keinen Halt.

Experimente geplant

Scrote versprach in einem Interview, in den Konzerten nicht nur auf David Bowies Leben zu blicken, sondern auch zu experimentieren: „David war bekannt dafür, nicht nostalgisch zu sein, also wollen wir seiner Einstellung folgen und mehr Bowie-Zukunft als Bowie-Vergangenheit sein.“ Special Guests, Überraschungen und eine besondere Setlist seien auch geplant.