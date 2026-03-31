Konzerte von Paul McCartney in Deutschland – JA oder NEIN?

Mit zwei intimen Sessions im Fonda Theatre in Los Angeles spielte sich Paul McCartney schon einmal warm für die nächsten Monate. Denn dann wird mit „The Boys Of Dungeon Lane“ ein neues Album in die Welt gesetzt, das nur darauf wartet, live gespielt zu werden.

Noch sind offiziell keine Tour-Termine bekannt gegeben worden, aber derzeit deutet sehr viel darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern wird. Die Wahrscheinlichkeit für eine an die Veröffentlichung der Platte am 29. Mai anschließende Europa-Tour mit mindestens einem Deutschland-Konzert ist sehr hoch.

Laut Berichten aus französischen Medien und Branchenportalen plant Macca fest mit einer Rückkehr nach Europa. Es gibt konkrete Hinweise auf Auftritte in Berlin, München und Hamburg. Ticket-Plattformen listen angeblich sogar bereits Platzhalter für weitere Standorte wie Köln, Frankfurt und Stuttgart. Doch dabei handelt es sich nur um Gerüchte.

Macht es Paul McCartney wie all die anderen Superstars?

In trockenen Tüchern ist noch nichts – und mit Blick auf die Live-Pläne anderer Musiker und Bands ähnlicher Größenordnung ist eher davon auszugehen, dass McCartney verstärkt auf Einzelkonzerte oder kurze Residenzen anstatt auf klassische, monatelange Tourneen setzt.

Zuletzt war der Beatle auf „Got Back“-Tour, allerdings ohne Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der 83-Jährige ließ sich hierzulande zuletzt 2016 auf längerer Tournee blicken. Ein Single-Konzert in Hannover 2020 wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Einen Großteil seiner Zeit verbrachte McCartneys in den letzten Monaten mit dem Rückblick auf seine Zeit mit den Wings. Dazu läuft auf Amazon Prime Video die (sehenswerte) Doku „Paul McCartney: Ein Mann auf der Flucht“.