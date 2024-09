David Gilmour erobert mit „Luck and Strange“ die internationalen Charts

David Gilmour landet mit „Luck and Strange“ weltweit an der Spitze der Charts. Sein erstes Studio-Werk seit neun Jahren eroberte direkt Platz 1 der „Billboard Top-Album-Sales-Charts“ und schaffte es zudem in die Top 10 der „Billboard 200“. Auch international feiert der 78-Jährige Erfolge: In Deutschland, Großbritannien und der Schweiz klettert die Platte an die Spitze.

Mit über 30.000 verkauften Exemplaren allein in den USA in der ersten Woche sicherte sich „Luck and Strange“ den ersten Platz in den Albumverkäufen. Diese Verkäufe verteilen sich auf 25.000 physische Einheiten, darunter 14.500 CDs und 8.500 Vinyl-Schallplatten, sowie 5.000 digitale Downloads.

Erfolgreich war es vor allem im Vinyl-Segment, wo es aufgrund mehrerer Editionen und exklusiver Versionen besonders gut abschnitt. Gilmours erster Spitzenplatz in den US-Vinyl-Charts seiner Solokarriere.

In Deutschland hat der Rockmusiker bereits mit seinen letzten Soloalben Erfolge gefeiert. Aber „Luck and Strange“ markiert seinen ersten Nummer-1-Titel in den hiesigen Albumcharts. Damit setzt er seine erfolgreiche Karriere fort, nachdem er mit seinen vorherigen Alben „Rattle That Lock“ (2015) und „On an Island“ (2006) bereits die Top-3 der Ranglisten erobern konnte.

Prominente Tracklist und familiäre Unterstützung

Seine Frau Polly Samson war erneut als Texterin beteiligt und schrieb den Großteil der Lyrics. Auch das verstorbene Pink-Floyd-Mitglied Richard Wright hat indirekt einen Beitrag zu der Platte geleistet. Der Sänger verwendete Aufnahmen einer Jamsession mit Wright aus dem Jahr 2008.

In einem Statement bedankte sich Gilmour bei seinen Fans für den überwältigenden Support: „Ich möchte allen danken, die mein neues Album gekauft haben und mich damit auf Platz 1 der Charts gebracht haben.“