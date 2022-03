David Gilmour redet den russischen Soldaten ins Gewissen

Einen deutlichen Appell an die russischen Soldaten sendete David Gilmour gestern über Social Media. „Hört auf, eure Brüder zu töten“, forderte er auf seinem Twitter-Kanal. „Es wird keine Gewinner in diesem Krieg geben“.

In seiner Botschaft weist der ehemalige Gitarrist und Sänger von Pink Floyd auf seine familiären Verbindungen in die Kriegsregion hin. „Meine Schwiegertochter ist Ukrainerin und meine Enkeltöchter wollen ihr schönes Land besuchen und kennenlernen. Stoppt das, bevor alles zerstört wird. Putin muss weg“, schreibt der fast 76-Jährige.

Sein Posting stattete Gilmour mit einem Hinweis auf die Zeilen von „In Any Tongue“ aus. Ein Song von seinem 2015-er-Soloalbum „Rattle That Lock“. Den Text schrieb Gilmours Frau, die Schriftstellerin Polly Sampson. Dieser beschreibt den Tod junger Soldaten in bewaffneten Konflikten.

Eine eindringliche Antikriegsbotschaft: „How was I to feel it when a gun was in my hands. And I’d waited for so long“, singt Gilmour dort. „How was I to see straight in the dust and blinding sun. Just a pair of boots on the ground.”

Russian soldiers, stop killing your brothers. There will be no winners in this war.

My daughter-in-law is Ukrainian and my grand-daughters want to visit and know their beautiful country. Stop this before it is all destroyed.

Putin must go pic.twitter.com/VE4oMsUIRf

— David Gilmour (@davidgilmour) March 1, 2022