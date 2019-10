Foto: Getty Images, Brian Rasic. All rights reserved.

Das wird Sie auch interessieren





Laut David Lee Roth hat sich ein mögliches Van-Halen-Comeback erledigt. Der Sänger äußerte sich im Rahmen seiner bevorstehenden Las-Vegas-Residenz.

Ende des Jahres sah das noch anders aus: Berichte deuteten darauf hin, dass Bassist Michael Anthony für eine Tournee 2019 wieder ins Boot geholt werden sollte. Anthony bestätigte, dass er von Van Halens Management kontaktiert wurde, enthüllte aber, die ganze Aktion sei abgebrochen worden, noch bevor irgendwelche substantiellen Gespräche stattfanden.

David Lee Roth: „Mit Van Halen ist Schluss“

In einem neuen Interview mit dem Detroiter Radiosender „WRIF“ räumte Roth mit Van Halen Tour-Gerüchten endgültig auf: „Das wurde mehrmals abgesagt, und ich denke, mit Van Halen ist Schluss, und diese Residency läutet die nächste Phase ein.“

Van Halen – „Best Of“ auf Amazon kaufen

Der Sänger fuhr fort, dass Gitarrist Eddie Van Halen sich in diesen Tagen bedeckt hält und fügte hinzu: „Ich habe die Band de facto geerbt – was auch immer das bedeutet. Ich denke, es bedeutet, wenn du etwas erbst, trage es mit Stolz. Van Halen wird nicht in der Weise zurückkommen, wie du es kennst. Und abgesehen davon hat Eddie seine eigene Geschichte zu erzählen. Es steht mir nicht zu, für ihn zu sprechen.“

Fürs Erste wird David Lee Roths Las-Vegas-Dauershow mit einer Reihe von Terminen im House of Blues in der „Mandalay Bay“ im Januar beginnen, gefolgt von einer weiteren Reihe von Konzerten am selben Ort im März. Der Sänger spiel Van-Halen-Klassiker und sein Solomaterial.