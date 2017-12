Ab Dezember 2018 wird Lady Gaga zwei Jahre lang insgesamt 74 Shows in der Spielerstadt Las Vegas geben. Das berichtet „Variety“ und ergänzt, dass es auch bereits eine Option zur Verlängerung gebe.

„Die Gerüchte stimmen! Ich werde meine eigene Show im MGM's Park Theater bekommen. Ich bin so glücklich, denn das war mein lebenslanger Traum: ein Las-Vegas-Showgirl zu werden!", schrieb die Sängerin auf Twitter, kurz nachdem sie den Vertrag für den Konzert-Deal unterschrieben hatte.

Tritt Lady Gaga in die Fußstapfen von Céline Dion?

Wie das Branchenblatt bestätigt, soll Lady Gaga für jeden einzelnen Gig eine Million US-Dollar Gage erhalten. Das macht satte 74 Millionen US-Dollar, wenn die 31-Jährige ihren Vertrag vollständig erfüllt. Lady Gaga sorgte auch bereits im Vorfeld für mächtig Trommelwirbel und kündigte an, dass ihre Shows alles in den Schatten stellen würden, was Las Vegas je gesehen habe.

Las Vegas gilt seit je her als lukrative Auftrittsstätte für Megastars. Céline Dion (Rekordhalterin mit mehr als 700 Auftritten) und Jennifer Lopez treten nach wie vor dort auf, auch Mariah Carey ist mit ihrer ihrer eigenen Show „#1 to Infinity“ dort in den nächsten Monaten (noch) zu sehen. In der Vergangenheit verband sich der Name Las Vegas vor allem mit Elvis Presley und Frank Sinatra, die beide in der Stadt viele Gigs am gleichen Ort spielten. Der Pianist und spätere Entertainer Liberace begründete die Tradition im Jahr 1944.