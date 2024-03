Wolfgang Van Halen reagiert auf Stunk von David Lee Roth

Nachdem der ehemalige Van-Halen-Sänger David Lee Roth sich im Januar in einem YouTube-Video abfällig gegenüber Wolfgang Van Halen äußerte, geht dieser nun in einem Interview auf die harschen Worte ein.

Mehr zum Thema Als Eddie Van Halen gegenüber Green Day zu weinen anfing

In einem Gespräch mit „The Morning X With Barnes & Leslie“ sagte der Sohn von Eddie Van Halen zu Roths Kritik: „Ich schätze, ich fühle mich geehrt, dass er überhaupt so viel über mich nachdenkt, wie es scheint. Ich schätze, man muss das, was er sagt, mit Vorsicht genießen, wenn man bedenkt, dass er auch gesagt hat, dass er [Eddie Van Halens klassisches Instrumental] ‚Eruption‘ geschrieben und das Frankenstein-Muster [rot-weiß-schwarz-gestreiftes Muster, das Eddie Van Halen auf seiner Gitarre berühmt gemacht hat] erfunden hat… Er sagte, dass er alle Solos geschrieben hat, die Dad geschrieben hat.“

Van Halen Junior weiter: „Das ist wohl alles, was ich sagen kann. Ich scheine, in dieses Van-Halen-Drama hineingeboren worden zu sein, das lange vor mir stattgefunden hat. Und ich schätze jetzt, wo mein Vater nicht mehr hier ist, um eine Zielscheibe zu sein, ist er wohl zum Nächstbesten übergegangen.“

Wolfgang Van Halen trat der Band bei, als er gerade einmal 15 Jahre alt war. Mit Wolfgang am Bass gingen Van Halen 2007, 2012 und 2015 auf ausgedehnte Tourneen. Die letzte Konzertreihe der Band fand im Sommer und Herbst 2015 statt. Die Nordamerikatournee umfasste 41 Konzerte. Sie begann am 5. Juli 2015 und endete am 4. Oktober 2015.

Wolfgang Van Halens Beziehung zu David Lee Roth

Van Halen äußerte sich bereits in der Vergangenheit zu Roth. In 2021 erzählte er „Consequence“: „Wir reden nicht wirklich miteinander. Auf unseren gemeinsamen Tourneen waren wir immer herzlich zueinander, aber in den letzten sechs Jahren habe ich überhaupt nicht mehr mit ihm gesprochen.“ Letztes Jahr deutete er außerdem an, dass David Lee Roth die Hauptschuld daran trägt, dass ein geplantes Eddie-Van-Halen-Tribute-Konzert nie zustande kam. Damals sagte er dem amerikanischen ROLLING STONE: „Was ich sagen kann, ist, dass es einen Versuch gab, etwas zu machen. Aber weißt du, ich spreche nicht gerne negativ über Leute, aber es gibt einige Menschen, die es sehr schwierig machen, etwas zu tun, wenn es um Van Halen geht“.

Im Video, das der Sänger im Januar hochgeladen hatte, erzählte Roth von mehreren Geschichten und Missgeschicken von Wolfgang Van Halen, die während der Tour der Band passiert sein sollen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Dieser verdammte Junge“, sagt Roth in dem Clip, „beschwert sich die ganze Tour über, dass ich ihm auf der Bühne nicht genug Aufmerksamkeit schenke. Er beschwert sich bei allen, die um mich herum sind – dem Geschäftsführer, dem Sicherheitschef, der Bekleidungsfrau: ‚Dave schenkt mir nicht genug Aufmerksamkeit.“