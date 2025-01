Ich stritt mit David Lynch über Meditation. Er hatte Recht

An einem Sommermorgen im Jahr 2012 saß ich hochschwanger auf dem Rücksitz einer Limousine mit David Lynch , der mich über den Mulholland Drive chauffierte. Lynch war damals 66 Jahre alt. Er sah gut aus und war in seiner Uniform adrett gekleidet: Blazer, weißes Hemd, American Spirits in der Brusttasche, weißes Haar, das zu einem Irokesen-Schnitt geschnitten war. Draußen herrschten 38 °C, aus den Lautsprechern dröhnte das Radio und die Klimaanlage tat ihr Bestes.

Hinter den getönten Scheiben zog Los Angeles an mir vorbei. Ringsum blauer Himmel. Ich interviewte Lynch für einen Beitrag im Magazin der New York Times über sein jüngstes Auftreten als Verkünder der Transzendentalen Meditation . Ich hatte Lynch im Laufe der Jahre schon mehrmals interviewt. Und trotz des journalistischen Gebots der Objektivität fiel es mir schwer, ihn nicht zu mögen. Er war so durch und durch originell und klar, mit seinem nasalen Klang und seinen scharfen Beobachtungen über die Welt. An diesem Tag war er etwas mürrisch. Er befand sich in einer Reinigungskur, erklärte er, und seine Frau Emily stand kurz vor der Geburt eines Kindes. Aber unser Gespräch hatte etwas, das sich nach hohen Einsätzen anfühlte. Fast wie Leben oder Tod. Seitdem kreisen meine Gedanken darum.

„Ich bin in 20 Minuten zurück“

Als wir uns auf dem Weg durch Hollywood gegenüberstanden, sprachen wir darüber, warum er sich nach Jahrzehnten als beliebter und von der Kritik gefeierter Filmemacher so spät im Leben so intensiv auf die Transzendentale Meditation konzentriert hatte. Lynch hatte die TM in den frühen 1970er Jahren gelernt. Als Teil einer riesigen Welle von Amerikanern, die die von dem indischen Guru der Beatles, Maharishi Mahesh Yogi, populär gemachte Technik übernahmen.

„Ich habe diese Geschichte schon eine Million Mal erzählt. Okay, Claire“, sagte er zu mir in der Limousine und sprach dabei sorgfältig aus. „Ich war mit der Lehrerin in einem Raum und bekam mein Mantra. Sie sagte: ‘Okay, setz dich bequem in diesen Stuhl, schließe die Augen, mach, was ich dir beigebracht habe, und fange mit dem Mantra an. Ich bin in 20 Minuten zurück.“

Also setzte ich mich bequem in den Stuhl, schloss die Augen und begann mit dem Mantra. Wie ich schon oft gesagt habe, war es, als wäre ich in einem Aufzug und die Kabel wären durchtrennt worden. Ich ging nach innen. Und bumm. Ich war so glücklich, ich konnte es nicht glauben. Ich dachte: „Wo war diese Erfahrung? Das ist jenseits des Jenseits.“ Er begann zweimal täglich zu praktizieren und verpasste nie eine Sitzung.

„Meditation rettete mir das Leben“

Lynch sah die Transzendentale Meditation als grundlegend für sein Überleben als Künstler in Hollywood an. „1984 kam mein Film Dune in die Kinos, und Meditation rettete mir das Leben“, sagte er sachlich. „Denn wenn ich nicht meditiert hätte, hätte ich wahrscheinlich Selbstmord begangen. Ich hatte bei Dune keinen finalen Schnitt. Er wurde veröffentlicht, erhielt schreckliche Kritiken und spielte keinen Cent ein. Ich starb also zweimal. Ich habe nicht den Film gemacht, den ich machen wollte, weil ich keinen finalen Schnitt hatte. Meditation hat mich wirklich gerettet. Wenn man dieses Glück in sich trägt, kann man auch schwere Dinge überstehen. Wenn nicht, wird man von ihnen niedergeschlagen.“

Lynch sagte, dass Meditation für ihn jahrzehntelang eine private Angelegenheit war. Er verließ das Set und entschuldigte sich leise, um „in sich zu gehen“, wie er es nannte. Wenn ihn Leute danach fragten, teilte er seine Erfahrungen und bezahlte manchmal sogar für einen Freund, um zu lernen. Ansonsten ging er seinen eigenen Weg. Er baute sich ein Leben in Los Angeles auf, wo er seltsame und erstaunliche Filme und Fernsehsendungen drehte, Musik aufnahm, fotografierte und malte. Er heiratete und ließ sich scheiden, einige Male. Er bekam Kinder. Er trank Rotwein und rauchte seine Zigaretten.

„Das könnte ich schaffen“

Aber 2002, als er für eine exklusive und teure Erfahrung nach Europa reiste, änderte sich etwas, sagte er: der Enlightenment Course. Maharishi, der seit Jahren kaum in der Öffentlichkeit gesehen worden war, bot ausgewählten, langjährigen Meditierenden die Möglichkeit, eine Million Dollar zu zahlen, um einen Monat mit ihm zu verbringen – mit dem Versprechen eines neuen Bewusstseins. Lynch wagte den Sprung und reiste in die Niederlande. Er hatte gerade die Dreharbeiten zu Mulholland Drive abgeschlossen, erzählte er mir, und dachte: „Das könnte ich schaffen.“

Zunächst war er enttäuscht, als er erfuhr, dass Maharishi nicht persönlich bei ihm sein würde, sondern mit der kleinen Gruppe per Telefonkonferenz aus seinem Quartier im Obergeschoss kommunizieren würde. Dennoch, wie bei allem, was Maharishi tat, so Lynch, machte seine Abwesenheit Sinn. „Wenn ich es mir vorstelle, war er direkt da“, sagte er. ‚Es ist seltsam. Er war direkt über uns, aber er kam durch den Fernseher. Aber es war, als gäbe es keinen Fernseher. Und so war es auch.‘

Für mich klang es wie die Prämisse eines David-Lynch-Films – unten auf Erleuchtung zu warten, während man einen Guru im Fernsehen sieht. Aber für Lynch war die Zeit mit Maharishi transformativ. Er verließ den Ort mit einem neuen Ziel: Er wollte der Welt beim Meditieren helfen. „Dieser Monat war äußerst glückselig“, erzählte er mir. „Und ich hätte ihn für nichts auf der Welt aufgeben wollen. Aber gleichzeitig war mir die Erleuchtung völlig egal, als ich dort wegging. Ich liebte einfach die Menschen. Es war mir egal, ob ich erleuchtet wurde oder nicht. Ich war einfach ein anderer Mensch, als ich zurückkam.“

Die David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace

Nach dem Kurs „Aufklärung“ begann Lynch, einen Großteil seiner Zeit damit zu verbringen, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, die Transzendentale Meditation zu erlernen. Zu diesem Zweck gründete er 2005 die David Lynch Foundation for Consciousness-Based Education and World Peace. Die Stiftung veranstaltete hochkarätig besetzte Benefizveranstaltungen, und junge Hollywood-Schauspieler kamen zu Meditationssitzungen in Lynchs Haus.

Dank Lynchs Fürsprache lernten Hunderttausende von Kindern zu meditieren. Aber er war ebenso erfolgreich darin, Prominente zu T.M. zu bringen. Dank Lynch lernten Prominente wie Hugh Jackman, Steve Martin, Tom Hanks, Katy Perry, Lady Gaga, Oprah Winfrey und Ellen DeGeneres die Technik. Er rekrutierte auch langjährige Meditierende wie Jerry Seinfeld, Paul McCartney und Ringo Starr, um Geld für Meditationskurse zu sammeln.

Die Ergebnisse seiner Bemühungen waren beachtlich

Lynch begann, um die Welt zu reisen und über seine TM-Praxis und deren positive Auswirkungen zu sprechen. Er schrieb das Buch „Catching the Big Fish: Meditation, Consciousness, and Creativity“ und wirkte in mehreren Dokumentarfilmen mit, in denen er mit Filmstudenten in Estland, Brasilien, der Ukraine und an anderen Orten über das Thema sprach. Die Ergebnisse seiner Bemühungen waren beachtlich: In den letzten 20 Jahren hat die Organisation laut Bobby Roth, CEO der David Lynch Foundation, über 100 Millionen US-Dollar gesammelt, mehr als einer Million Menschen das Meditieren beigebracht und Meditationsprogramme in Schulen und Krankenhäusern auf der ganzen Welt eingeführt.

„Ich glaube, er hat mehr Menschen dazu gebracht, TM zu lernen, als jede andere Person seit Maharishi“, sagt Roth, der seit 53 Jahren Autor und Lehrer für TM ist und die Stiftung seit ihrer Gründung leitet. “Das ist sein Vermächtnis. Er war nicht nur ein Schauspieler, der seinen Namen für etwas, irgendeine Sache hergab. Er war überall, er reiste um die Welt, arbeitete viele Stunden, Wochen und Monate. Ohne David Lynch, seine Energie, seine Konzentration und seine Überzeugung wären wir nirgendwo.“

Höhere Bewusstseinszustände und Erleuchtung

Doch an jenem Tag im Jahr 2012 unterbrach Lynch seine Geschichte über Meditation und Weltveränderung und starrte mich an. „Nun, Claire“, sagte Lynch, und seine strahlend blauen Augen richteten sich plötzlich ganz auf mich. „Als ich Sie zum ersten Mal traf, hatte ich das Gefühl, dass Sie Zweifel hatten. Ist das ein echtes Gefühl?“ Ich zuckte zusammen, als Lynch dies sagte. Ich wollte ihm zwar in allem zustimmen, aber er hatte den Finger auf etwas gelegt, das an mir grundsätzlich stimmte: Ich war eine Zweiflerin.

Obwohl alles, was Lynch beschrieb, einfach und offensichtlich gut klang, hatte ich mit diesem Thema meine Probleme. Ich hatte meine Kindheit im Zentrum dessen verbracht, was damals als Bewegung bezeichnet wurde – der Transzendentalen Meditationsbewegung – im ländlichen Iowa in den 1980er Jahren. Es waren seltsame Jahre – ich lebte auf dem Campus der Maharishi International University und besuchte die Maharishi School of the Age of Enlightenment.

Ein Großteil unseres Lernens konzentrierte sich auf Maharishis Philosophie darüber, wie die Welt funktioniert und wie man durch die Ausübung seiner Meditationstechniken höhere Bewusstseinszustände und Erleuchtung erlangen kann. Wir alle verstanden, dass Maharishis Art, in der Welt zu sein, besser und höher war. Gemeinsam mit unseren Eltern und Lehrern verbrachten wir unsere Tage und Nächte damit, im Einklang mit der Vision unseres Gurus zu leben. Er war nicht einmal in der Nähe – er lebte, wie in Oz, auf einem Gelände in Europa, und ich habe ihn nie getroffen. In seiner Abwesenheit wurde unsere Welt ein wenig seltsam und abgeschottet.

Negatives Denken war ein absolutes Tabu

In der Schule forderten uns die Schulleiter auf, Maharishi in jeder Hinsicht nachzueifern. Negatives Denken war ein absolutes Tabu. In den Gängen der Maharishi-Schule hörte ich immer wieder den Satz: „Claire, kannst du dir vorstellen, wie man das positiv sagen kann?“ Das konnte ich oft nicht. Als ich Anfang der Neunziger Teenager war, entwickelte sich meine Identität im Widerspruch zu allem, was spirituell und strebsam war. Eine meiner stärksten Inspirations- und Rebellionsquellen war eine ständige Dosis an Filmen und Musik, die meine Gemeinschaft missbilligte – und als Teil dieses Programms war ich von David Lynch besessen.

Als Teenager schaute ich mir alle seine Filme an und war fasziniert von seiner dunklen Welt und der Idee, dass das Unterbewusstsein in Kunst verwandelt werden kann, nicht nur wegmeditiert. Lynch hat durch seine Filme meine Vorstellung davon geprägt, was Kunst sein könnte, und wie wichtig es ist, unsere Schattenseiten zu erforschen. Sie können sich also vorstellen, wie überrascht ich war, als dieser Held meiner Kindheit ein Jahrzehnt nach meinem Wegzug aus Iowa zu einer Art Fürsprecher für diese wunderbare Sache namens Transzendentale Meditation wurde.

Als wir vor einem Dutzend Jahren in diesem Auto saßen, unterhielten Lynch und ich uns darüber, welche Rolle er inzwischen übernommen hatte. Er sagte, er sei nur ein Bote, aber ich hakte nach. „Man könnte argumentieren, dass du die TM-Bewegung bist. Was zum Teufel, David?“, sagte ich in der Hoffnung, die Stimmung aufzulockern. Er lachte, aber er hatte die Nase voll von mir und meiner peniblen Konzentration auf die Vergangenheit, die kulturellen Absonderlichkeiten, die in den 1980er Jahren passiert waren, und meiner Wahrnehmung von Teilen der Bewegung als sektiererisch. Das gefiel ihm nicht. „Alte Kamellen“, sagte er mir, als ich zum ersten Mal Fragen zur Religiosität und zu T.M. stellte. „Totaler Schwachsinn.“

„Ich liebe Maharishi. Ich liebe, was er gelehrt hat“

„Wie ich dir schon sagte“, sagte er gereizt, „ich liebe Maharishi. Ich liebe, was er gelehrt hat. Wenn du Teil der Bewegung bist, bekommst du irgendein Gehalt oder was auch immer. Ich bin in dieser Hinsicht nicht Teil der Bewegung. Aber ich bin zu 100 Prozent für Maharishi und seine Programme. Das Wichtigste für mich ist die Technik. Das ist es. Und ohne sie ist es einfach völlig bedeutungslos. Es ist nur eine intellektuelle Sache. Aber die Technik hat mir gezeigt, dass Frieden und Glück und all diese positiven Dinge wirklich möglich sind. Sie existieren wirklich in uns.“

Wir verließen die Autofahrt beide erschöpft, da wir den Standpunkt des anderen nicht ganz nachvollziehen konnten. Mein Artikel über Lynch erschien im darauffolgenden Frühjahr. Er hasste ihn. Roth rief mich an diesem Tag an und sagte, dass Lynch zutiefst verletzt sei – dass er Schwierigkeiten gehabt habe, über eine Unterüberschrift hinwegzukommen, die von einem Redakteur in letzter Minute eingefügt worden war und die den Filmemacher dafür kritisierte, dass er schon lange keinen Film mehr gemacht hatte. Das hat mich enttäuscht. Ich hätte diese Überschrift nicht gewählt und wollte nicht, dass es sich so anfühlt, als wäre David Lynch etwas Schlimmes zugestoßen.

Nach diesem Artikel haben Lynch und ich nie wieder miteinander gesprochen. Er machte Twin Peaks: The Return und arbeitete weiter an Musik und Kunst. Ich schrieb ein Buch über die Transzendentale-Meditation-Bewegung und zog meine beiden Töchter groß. Seltsamerweise freundete ich mich mit Lynchs Frau Emily an und sah unseren Töchtern beim gemeinsamen Spielen zu.

„Hallo, es funktioniert“

Mit der Zeit und je weiter ich mich von der seltsamen, abgeschotteten Welt der Bewegung in den 1980er Jahren entfernte, desto klarer wurde mir, was Lynch an diesem Tag im Auto gesagt hatte: Wen kümmert die Vergangenheit, wenn man eine gute Erfahrung macht? Für mich war Meditation eine einfache und effektive Praxis, die mir half, mich in der Welt besser zurechtzufinden.

Letzten Sommer, als meine Familie eine stressige Übergangsphase durchmachte, nahm ich meine inzwischen jugendlichen Töchter mit in die Büros der David Lynch Foundation in der Nähe der New Yorker Grand Central Station, wo Bobby Roth ihnen beiden ihre Erwachsenen-Mantras beibrachte. Keine von ihnen praktiziert besonders regelmäßig und sie necken mich damit, dass ich in einer Sekte aufgewachsen bin. Das ärgert mich, ironischerweise. Aber ich weiß, dass sie irgendwann das nötige Rüstzeug haben werden, wenn sie es brauchen. Wie Lynch zu mir sagte: „Hallo, es funktioniert.“

Claire Hoffman ist die Autorin von “Greetings From Utopia Park“. Ihr neues Buch “Sister, Sinner“ erscheint im April.