Foto: picture alliance/dpa, Carmen Jaspersen. All rights reserved.

Besucher des Deichbrand Festivals in Cuxhaven

Am Sonntag ist ein 26-jähriger Festival-Besucherin tot in ihrem Zelt auf dem Gelände des Deichbrand Festivals gefunden worden. Besucher hatten die leblose junge Frau entdeckten und sofort Rettungskräfte alarmiert, so die Polizei mit. Doch der Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen.

Obwohl Ermittlungen eingeleitet wurden, gebe es nach Polizeiangaben derzeit gibt es keine Hinweise auf Fremdverschulden oder auf die Einnahme illegaler Substanzen. Eine Obduktion könnte Aufklärung bringen, wurde aber zunächst nicht von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Stade bestätigt.

Traurige Festival-Bilanz

Es ist leider nicht der erste Todesfall auf einem Festival in Deutschland in diesem Jahr. Erst vor wenigen Wochen wurde beim Fusion Festival auf dem Flugplatz Müritz Airpark ebenfalls in einem Zelt eine leblose Person gefunden. Auch hier kam jede Rettung zu spät.

