Unumstritten der bisher beste Auftritt bei Rock am Ring 2019: Am Samstagabend zeigten Die Ärzte, dass sie ihre Fans vermisst haben. Außerdem: Die Auftritte von Feine Sahne Fischfilet u.v.m.

Die Nacht war lang: Wer sich am Freitagabend nach Tool und The Smashing Pumpkins bei Arch Enemy und Bonez MC & RAF Camora noch ein paar Fritten von den Knochen gepogt hat, kommt heute ein bisschen schwerer als sonst in die Gänge. Für die ersten Auftritte des Tages von The Hu, The Fever 333, Underoath und I Prevail haben es trotzdem ein etliche „Frühaufsteher“ und Frischgeduschte geschafft. Die Fotos von Samstag bei Rock am Ring: Feine Sahne Fischfilet: Druckbetankung mit wichtiger Botschaft Feine Sahne Fischfilet ist später anzumerken, wie viel ihnen der Auftritt auf der Volcano Stage bei Rock am…