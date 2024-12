Demi Moore sah potentielle Katastrophe in „Ghost – Nachricht von Sam“

Mit fünf Oscar-Nominierungen, zwei Siegen und 506 Millionen US-Dollar (heute rund 482 Millionen Euro) Einspielergebnis ist „Ghost – Nachricht von Sam“ (1990) zweifellos ein erfolgreicher Film. Hauptdarstellerin Demi Moore hatte jedoch vorab Zweifel.

Demi Moore = risikofreudig

Bei einem Auftritt in der Internet-Interviewshow „Hot Ones“ erzählte die Schauspielerin, dass sie im Skript von „Ghost“ die Möglichkeit für eine filmische Katastrophe sah. Das Risiko gehe sie bei ihrer Rollenauswahl jedoch bewusst ein – schließlich könne sich daraus auch etwas Gutes ergeben. „‚Ghost‘ hat so viele verschiedene Genres gemischt, dass ich dachte: ‚Das wird entweder großartig oder ein verdammtes Desaster‘“, so Demi Moore. „Das ist jedoch die Art von Film, bei der ich mir üblicherweise sage: ‚Steig ein. Geh das Risiko ein. Lass die Würfel rollen und schau, was passiert.‘“

Bei dem Thriller mit Elementen aus Fantasyfilm und Romance-Komödie lohnte sich das Risiko. „Ghost“ wurde zum Überraschungshit, zahlreiche Szenen mit Demi Moore und Patrick Swayze sind weltbekannt, Nebendarstellerin Whoopi Goldberg wurde mit einem Academy Award ausgezeichnet. 2011 feierte eine Musical-Adaption des Films seine Uraufführung. 2023 wurde außerdem bekannt, dass Channing Tatum und seine Firme Free Association die Rechte für ein Remake erworben haben. Tatum wird darin Swayzes Rolle des titelgebenden Geists Sam übernehmen.

Sprechen über Tod

Im gleichen Interview gab Demi Moore außerdem an, dass ihr die Arbeit an dem Film bei persönlichen Schwierigkeiten geholfen habe. Das Thema des Films – der Verlust eines Partners – habe sie „zu Tode erschreckt“. „Als ich das Drehbuch las, war ich von Trauer überwältigt, die ich verarbeiten musste“, sagte die Darstellerin. „Dieser Film hat mir geholfen, meine eigene Hürde zu überwinden.“ Dass daraus eine bekannte Szene wurde, in der Moore mit nur einem Auge weint, streifte sie lediglich – darüber habe sie keine Kontrolle gehabt.

Das Thema Tod brachte sie außerdem zur Zukunft des Kinos: „Ich denke, die Gefahr – nicht nur des im Kino, sondern im Leben allgemein – besteht darin, dass wir uns zu sehr in die Isolation begeben“, sagte Demi Moore. „Ich denke, es ist unsere Gemeinschaftserfahrung, die es uns ermöglicht, uns miteinander zu verbinden. Ich liebe Streaming und denke, dass es einen Aspekt gibt, der für uns alle sehr bereichernd ist. Trotzdem hoffe ich, dass wir einen Mittelweg finden können, der uns auch alle auch ins Kino zurückbringt, um das nicht zu verlieren.“