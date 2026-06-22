Die Demokratische Partei war noch nie so schwach. Das könnte gut sein.

Eigentlich müsste es eine ziemlich optimistische Zeit für die Demokraten sein. Donald Trump steckt tief in der Klemme und seine einzige Antwort darauf ist, nach mehr Schaufeln zu rufen. Das Repräsentantenhaus dürfte trotz aller Wahlkreismanipulationen wieder an die Demokraten fallen, und starke Senatskandidaten in traditionell roten Bundesstaaten – Ohio, Texas, North Carolina, Alaska – haben den Senat ebenfalls zum echten Kampffeld gemacht. Debatten über Wokeness und Vermögenssteuern sind in den Hintergrund getreten; stattdessen wird Trump wegen der Benzinpreise und grassierender Korruption unter Druck gesetzt.

Und doch ist unter Demokraten, innerhalb wie außerhalb Washingtons, eine spürbare Angst zu greifen: Die Parteiführung hat keine klare Botschaft und keine Strategie für die Zeit nach November. Der nationale Parteivorsitzende Ken Martin taugt kaum als Sprecher und sammelt weniger Geld ein als ein durchschnittlicher Elternbeirat. In einer geradezu bizarren Wendung veröffentlichte er kürzlich eine fast 200 Seiten starke „Autopsie“ darüber, wie die Partei die Präsidentschaftswahl 2024 verspielen konnte – um den Bericht unmittelbar danach als unvollständig und schlecht belegt abzutun, möglicherweise weil er wie eine misslungene politikwissenschaftliche Hausarbeit wirkte und keines der wirklich folgenreichen Versagen beleuchtete (etwa, einen unbeliebten 81-jährigen Präsidenten durchzutragen und dessen Nachfolger dann per Zoom-Konferenz zu küren). Die Demokraten fürchten, dass die nächste Runde der Vorwahlen chaotisch und erbittert werden könnte – und niemand greift ein, um das Feld zu lichten.

Das alles erinnert mich an jene großartige Szene aus dem Film „Zero Dark Thirty“, in der Kyle Chandler als CIA-Stationschef seinen Agenten sagt, sie sollen aufhören, auf das Eingreifen von Erwachsenen zu warten. Keine Arbeitsgruppe kommt zur Rettung. Auf keinem anderen Stockwerk wartet jemand versteckt. Es gibt nur uns. Denn ich sage euch, Demokraten: Niemand in der Parteizentrale am South Capitol Street wird euch retten – oder könnte es. Es gibt schlicht keine Partei mehr. Ihr seid auf euch allein gestellt.

Parteien verlieren den Griff

Schon als ich vor sieben Präsidentschaftswahlen anfing, Wahlkämpfe zu begleiten, begannen die Parteien, ihren Griff auf den Prozess zu verlieren. Die Etagen voller Spendensammler und nationaler Organisatoren, die mächtigen Staatsapparate und die Wahlhelfer mit dem, was man damals „walking around money“ nannte – der gesamte Apparat aus dem Industriezeitalter existierte noch, aber er rostete und wackelte. „Die Partei“ konnte nicht verhindern, dass Bill Bradley im Jahr 2000 den amtierenden Vizepräsidenten Al Gore herausforderte und ihm dabei deutlich näher kam, als heute noch jemand weiß. (Ja, derselbe Bill Bradley, den man bei Knicks-Spielen in der Courtside sitzen sah. Glaubt mir, er hätte euch noch immer beim Horse-Spiel besiegt.) Vier Jahre später war „die Partei“ ebenso machtlos gegen Howard Dean, der in einem überfüllten Bewerberfeld nach vorne stürmte, die Washingtoner Führung die ganze Zeit verhöhnte – bis die Wählerinnen und Wähler ihn im Umgang mit Niederlagen beobachteten und sich unwohl dabei fühlten.

Doch selbst damals, in seinen letzten Glanzstunden, konnte das Parteiestablishment – wie wir es damals nannten – noch zwei Dinge, die kaum jemand sonst konnte: massenhaft Geld für TV-Werbung und Meinungsforscher einsammeln und eine Armee von Telefon- und Türklinkendrückern mobilisieren. Als das Internet 2008 seine Reife erreichte und die sozialen Medien explodierten, war dieser Vorteil Geschichte – und damit natürlich auch Hillary Clintons scheinbar unausweichliche Nominierung. Dank der Wahlkampffinanzierungsreform, über die heute niemand mehr spricht (wahrscheinlich weil sie sich als Desaster entpuppte), brach die Fähigkeit der Partei, Geld zu sammeln, genau in dem Moment zusammen, als Milliardäre und Kleinstspender – also Sie und Ihre gesamte Verwandtschaft – das Ruder übernahmen. Quasi über Nacht wurden die Parteien auf professionelle Kongressveranstalter reduziert, eine Art Elks Club. Das und die Hüter der wertvollen Wahlzulassungen – das ist so ziemlich das Einzige, was sie noch im Geschäft hält.

Wer mir nicht glaubt, soll sich ansehen, was mit der Republikanischen Partei passiert ist, um die die Demokraten früher beneidet haben, weil sie wie das Haus Windsor funktionierte und pflichtschuldig demjenigen die Nominierung überreichte, der als Nächstes in der Reihe stand. Dann kam 2016, als selbst Trump offenbar überrascht war, wie leicht es war, das gesamte gewählte Establishment beiseitezufegen. Trump hätte nie nominiert werden können, wenn nicht buchstäblich 17 republikanische Kandidaten die Stimmen zersplittert hätten – aber genau das war der Punkt: Es gab keinerlei Überrest einer Partei mehr, die auch nur wenige Jahre zuvor schwächere Kandidaten aus dem Rennen hätte drängen und einen Erben stützen können. Trump lieh sich nicht nur die Parteilinie; innerhalb weniger Jahre hatte er die Partei vollständig aufgesogen, als wäre sie eine weitere Schrottimmobilie. Trumps Partei ist nur noch in dem Sinne republikanisch, wie Utah Jazz hat oder Los Angeles Seen. Übrig geblieben ist nur der Name.

Machtlosigkeit der Parteiführung

Und wer glaubt, die führenden Demokraten seien heute nicht genauso machtlos wie die Republikaner damals, der schaue sich an, was in Maine passiert: Graham Platner, ein Austernfischer, der einst ein Nazi-Tattoo trug, hat nicht nur die demokratische Vorwahl für den Senat gewonnen, sondern die beliebte amtierende Gouverneurin trotz früher Manöver der Parteifunktionäre vollständig aus dem Rennen gedrängt. Sieht das nach einer Partei aus, die auch nur den geringsten Einfluss darauf hat, wer für das Präsidentenamt kandidiert? Und noch wichtiger: Sieht das nach einer Partei aus, die irgendeine Ahnung hat, was die Wählerinnen und Wähler tatsächlich wollen? Die demokratische Führung scheint überzeugt, dass ein politischer Neuling mit wandelbaren Positionen und dem Auftreten eines Reality-TV-Stars, dem vorgeworfen wird, halb Bangor anzusexten, kaum eine Chance gegen einen 73-jährigen Gemäßigten mit 30 Jahren Senatsgeschichte hat. Vielleicht haben sie das letzte Jahrzehnt amerikanischer Politik verpasst.

ES GIBT EINEN WEG – und nur einen –, auf dem die nationale Partei eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des kommenden Präsidentschaftsrennens spielen wird. Irgendwann in diesem Sommer oder frühen Herbst wird der Regelausschuss der Partei entscheiden, welche Bundesstaaten die frühen Vorwahlen abhalten und in welcher Reihenfolge. Das hat Gewicht, denn Momentum und Medienaufmerksamkeit zählen nach wie vor. Linke Kandidaten, die auf Klassenkampf oder Identitätspolitik setzen, hätten es in New Hampshire oder Georgia möglicherweise schwerer als etwa in Iowa oder Nevada. Jüdische Kandidaten – die Partei könnte mindestens drei aufstellen – würden wohl lieber nicht in Michigan starten, wo die anti-israelische Stimmung stärker ausgeprägt ist. Die Partei hat bereits das Ende von Caucuses (im Gegensatz zu regulären Vorwahlen) verfügt, was die demokratisch-sozialistischen Typen, die auf Organisationsarbeit angewiesen sind, vor zusätzliche Hürden stellt.

Doch selbst dann, egal welchen Pfad die Partei vorzeichnet, gibt es keinen Grund zu glauben, dass er dorthin führt, wo er soll. Die Partei hat keinen Hebel, um das Feld einzugrenzen – was bedeutet, dass vorsichtig geschätzt mehr als ein Dutzend Kandidaten an der Startlinie erscheinen werden. Ein Kandidat mit etwas Prominenz und einem unerschütterlichen Stammpublikum – Alexandria Ocasio-Cortez und Pete Buttigieg fallen einem da ein – könnte den Großteil des Feldes hinter sich lassen, ohne auch nur annähernd eine Mehrheit zu erreichen, so wie Trump es 2016 tat. Es hat wenig Sinn, Szenarien durchzuspielen, bevor wir wissen, wer tatsächlich antritt und wo; was ich mit ziemlicher Sicherheit sagen kann: Nichts wird so ablaufen, wie die Zauberer des DNC es geplant haben.

Chance für die Demokraten

Wenn Sie Demokrat sind, sollten Sie das als großartige Chance begreifen. In den letzten drei Jahrzehnten haben demokratische Führungsfiguren in dem Glauben, Uneinigkeit sei schädlich und man müsse mehr wie die geschlossenen Republikaner agieren, immer wieder versucht, ihren Favoriten zu küren – mit mäßigem Erfolg. In all dieser Zeit hat die Partei keinen einzigen Kandidaten nominiert, der nicht zuvor Senator gewesen wäre. Die einzigen zwei, die gewannen, waren Barack Obama (der etwa zehn Minuten in Washington gedient hatte und den bevorzugten Kandidaten der Partei herausforderte) und Joe Biden (der, seien wir ehrlich, eine sehr seltsame Wahl gewann). Mit anderen Worten: Die Nominierung an Washingtoner Insider zu lenken hat sich immer wieder als Akt der Selbstverbrennung erwiesen.

Jetzt, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, werden demokratische Wählerinnen und Wähler eine überfüllte und weit offene Vorwahl erleben – samt echter, substanzieller Meinungsverschiedenheiten. Das dürfte einen besseren Kandidaten hervorbringen, als die Parteiführung ihn je auswählen würde, selbst wenn diese Person am Anfang nicht wie eine Präsidentschaftsfigur wirkt. Und seien Sie nicht überrascht, wenn in den Schlussrunden dieses Wettbewerbs jemand auftaucht, den noch niemand auf dem Schirm hatte – jemand, der weniger Politiker als Influencer ist (Gott, wie ich dieses Wort hasse), der den Verfall unserer Politik beobachtet hat und begriffen hat, dass die Partei nur eine weitere Marke des 20. Jahrhunderts ist, reif für die Übernahme, wie Nieman Marcus oder Chef Boyardee. Das Gebäude am South Capitol ist längst nur noch eine Fassade. Drückt gegen die Tür – und schaut, wie sie fällt.