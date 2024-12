„Denver-Clan“-Star Mark Withers ist tot

Schauspieler Mark Withers ist verstorben. Der zuletzt unter anderem in „Stranger Things“ zu sehende Darsteller wurde 77 Jahre alt.

Mark Withers verstarb bereits am 22. November 2024, gab seine Familie bekannt. Todesursache war eine Bauchspeicheldrüsenkrebserkankung.

Withers’ Tochter Jessie sagte via „Variety“: „Er begegnete seiner Krankheit mit der gleichen Stärke und Würde, mit der er sein Handwerk ausübte. So hinterließ er ein Vermächtnis von Wärme, Humor und Hingabe, zusammen mit seiner bemerkenswerten Fähigkeit, jede Rolle unvergesslich zu machen.“

Ferner hieß es in dem Text: „Sein anhaltendes Talent und sein Engagement für die Branche werden Kollegen, Freunden und Fans gleichermaßen in Erinnerung bleiben.“

Mark Withers hatte zahlreiche TV-Rollen

Obwohl Mark Withers’ Rollen häufig eher klein waren, hinterlässt er ein breites Repertoire an Film- und Serienauftritten in namhaften Projekten. So spielte er in den Achtzigern die Rolle des Ted Dinard in „Der Denver-Clan“ (1981), Peter Colcourt in „Kaz & Co“ (1978–1979) sowie in acht Folgen der nach wie vor fortlaufenden Soap-Opera „Zeit der Sehnsucht“ (1986–1987).

Außerdem hatte Withers Rollen in „Magnum“ (1982). „Dallas“ (1987), „Criminal Minds“ (2011), „True Blood“ (2013) und „Reckless“ (2014). Einem jüngeren, Netflix-affinem Publikum dürfte er aus den Streaming-Hits „Sense8“ (2017–2018) und „Stranger Things“ (2016) bekannt sein. In letzterer Sendung spielte er in der vierten Folge der ersten Staffel, „Chapter Four: The Body“, die Rolle des Gerichtsmediziners Gary, der die Autopsie an Will Byers vermeintlicher Leiche durchführen soll.