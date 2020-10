So (seltsam) stylish waren Depeche Mode noch nie zu sehen

Das Set enthält acht Maxi-Singles, B-Seiten, Mixe und Live-Mitschnitte aus der Zeit von „Songs Of Faith And Devotion“.

Mit „Songs Of Faith And Devotion | The 12" Singles“ erscheint am 30. Oktober erneut ein Deluxe-Boxset aus der „Collector's Edition“-Reihe von Depeche Mode. Das Set enthält acht Maxi-Singles mit den Hits „I Feel You“, “Walking In My Shoes”, “Condemnation” und “In Your Room”. Dazu sind B-Seiten, Mixe und Live-Mitschnitte enthalten, die im Zeitraum des Albums „Songs Of Faith And Devotion“ erschienen sind. Depeche Mode und die Maxi-Singles Die Boxset-Reihge soll auch die Vorliebe der Band für die Qualitäten von Maxi-Singles spiegeln. Auch auf „Songs Of Faith And Devotion“ setzen Depeche Mode die Tradition fort, begleitend zu ihren Alben starke…