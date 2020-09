Depeche Mode - „Songs Of Faith And Devotion | The 12" Singles“

Mit „Songs Of Faith And Devotion | The 12″ Singles“ erscheint am 30. Oktober erneut ein Deluxe-Boxset aus der „Collector’s Edition“-Reihe von Depeche Mode.

Das Set enthält acht Maxi-Singles mit den Hits „I Feel You“, “Walking In My Shoes”, “Condemnation” und “In Your Room”. Dazu sind B-Seiten, Mixe und Live-Mitschnitte enthalten, die im Zeitraum des Albums „Songs Of Faith And Devotion“ erschienen sind.

Depeche Mode und die Maxi-Singles

Die Boxset-Reihge soll auch die Vorliebe der Band für die Qualitäten von Maxi-Singles spiegeln. Auch auf „Songs Of Faith And Devotion“ setzen Depeche Mode die Tradition fort, begleitend zu ihren Alben starke Maxi-Singles zu veröffentlichen.

Spannend sind auch die Live-Interpretationen von Klassikern wie „Personal Jesus“, „Enjoy The Silence“ oder Policy Of Truth“ sowie das selten gespielte „Death´s Door“.

Zuletzt erscheinen bereits „Speak & Spell | The Singles“, „A Broken Frame | The Singles“, „Construction Time Again | The 12″ Singles“, „Some Great Reward | The 12″ Singles“, „Black Celebration | The 12″ Singles“, „Music For The Masses | The 12″ Singles“ sowie „Violator | The 12″ Singles“.

Die Songs der Maxis wurden anhand der Original-Tapes remastert. Im Design lehnen sich die Boxen an die ursprünglichen Alben an, die Cover der versammelten 12″-Vinyls entsprechen im Artwork ihren Originalen. Die Reihe wird in der nächsten zeit weiter fortgesetzt.