Depeche Mode: Insider bestätigt Pläne für neues Album

Halten Depeche Mode ihre berühmte Vier-Jahres-Regel? Dann wäre es im kommenden Jahr wieder soweit und die Band würde eine neue Platte vorlegen. Zuletzt gab es erste Gerüchte, dass die Musiker bereits dabei sind, neues Material zu entwickeln.

Einer, der es wissen muss, bestätigt diesen Prozess nun fast zu 100 Prozent: Peter Gordeno, bei Konzerten für Depeche Mode an den Keyboards und auch hin und wieder Songwriter im Depeche-Mode-Kosmos, hat laut „MDR Jump“ in einem Videochat für die UPC-Musikschule in Lima klargestellt, dass das Schreiben neuer Songs für eine kommende LP von Depeche Mode zur Zeit für ihn von höchster Bedeutung ist.

Auch Martin Gore arbeitet in seinem Studio wohl an neuen Songs

Gemeinsam mit Live-Schlagzeuger Christian Eigner und Dave Gahan arbeite er bereits an Fragmenten für neue Songs, die an den Sänger nach New York geschickt werden, damit dieser Texte dazu schreiben könne.

Ungewiss bleibt aber natürlich, ob diese Entwürfe dann tatsächlich Teil des neuen Albums von Depeche Mode werden. Bislang befindet sich das Projekt noch in einem frühen Stadium und zur Zeit würden erst einmal Ideen gesammelt, so Gordeno.

Martin Gore sei zur Zeit in seinem Studio in Kalifornien allerdings ebenfalls beschäftigt, an neuen Stücken für Depeche Mode zu arbeiten. Gemeinsame Aufnahmen würden aber wegen der anhaltenden Corona-Situation wohl in diesem Jahr noch nicht stattfinden.