Depeche Mode feiern „Memento Mori“-Comeback

Ein abendfüllender „Memento Mori“-Konzertfilm, der die jüngsten Auftritte von Depeche Mode in Mexiko-Stadt dokumentiert, wird noch in diesem Jahr erscheinen. Das teilte die Band am Donnerstag mit.

Depeche Mode: M fängt die Band auf der Bühne während ihrer „Memento Mori“-Tour in Mexiko-Stadt ein. Dort trat sie im September 2023 vor schätzungsweise 200.000 Fans auf. Der Konzertfilm – mit Zwischensequenzen und Archivmaterial von diesen Shows – wurde von Fernando Frias gedreht. Er ist der mexikanische Filmemacher hinter dem renommierten Film I’m No Longer Here aus dem Jahr 2019.

Der Film soll „einen Einblick in den zeitlosen globalen Einfluss der Band und eine kraftvolle Hommage an die unzerbrechliche Verbindung zwischen Musik, Tradition und dem menschlichen Geist“ bieten, fügte die Band hinzu. Ähnliches Feeling vielleicht wie „Spirits in the Forest“, das tausende Fans aus aller Welt 2018 zur Anreise in die Berliner Waldbühne zeigte. Depeche Mode: M wird noch in diesem Jahr in die Kinos kommen. Über die Auswertung fürs Heimkino oder Veröffentlichung eines Live-Albums ist noch nichts bekannt.

Die Anerkennung der Sterblichkeit

Depeche Modes Tournee zur Unterstützung ihres 15. Studioalbums Memento Mori endete im April 2024. „Melancholie ist seit langem ein wichtiger Bestandteil der Depeche-Mode-Erfahrung. Sie haben sich auf Verletzlichkeit spezialisiert. Diese Offenheit, dieses Gefühl der Hingabe, ist heute der wesentliche Bestandteil von Depeche Mode“, schrieb Rolling Stone über das Album , das nach dem Tod des Bandmitglieds Andy „Fletch“ Fletcher erschien.

„Es ist also nicht überraschend, dass die Gruppe, deren zwei Mitglieder jetzt in ihren 60ern sind, das Album Memento Mori nannte. Eine freundliche Erinnerung auf Latein, dass man eines Tages sterben wird (nein, muss!). Und sie wählten diesen Titel, als Fletch noch am Leben war. Die Anerkennung der Sterblichkeit bestimmt einen Großteil von Memento Mori. Aber es fühlt sich nie schwerfällig oder gar düster an. Einige der Titel klingen sogar optimistisch.“