Depeche Mode setzen „Memento Mori“-Tour ein Denkmal

Am 28. Oktober kommt „Depeche Mode: M“ in die (IMAX-)Kinos. Der Konzertfilm von Regisseur Fernando Frías zeigt Bilder der drei ausverkauften Shows der Band im Foro-Sol-Stadion in Mexiko-Stadt ihrer Welttournee im Jahr 2023.

Erkundet werden die Parallelen zwischen den Themen des Depeche-Mode-Albums „Memento Mori“ und der kulturelle verwurzelten Auseinandersetzung mit Tod und Sterblichkeit in Mexiko. Frías ist auch kein Unbekannter hinter der Kamera, mit „I’m No Longer Here“ gelang ihm 2019 ein Kultfilm.

Am 05. Dezember erscheint „DEPECHE MODE: M“ dann auch als CD/DVD- und CD/Blu-Ray-Bundle mit Konzertimpressionen aus Mexiko-Stadt. Zudem wird „Memento Mori: Mexico City“ (ebenfalls als Filmversion beigefügt bei den Bundles) auch als Livealbum auf CD, Vinyl und Kassette herausgebracht. Mit dabei sind dann auch vier unveröffentlichte Tracks aus den Sessions für die Platte. Bereits am Freitag (24. Oktober) gibt es „In The End“ zu hören.

„Memento Mori: Mexico City”

Intro My Cosmos Is Mine Wagging Tongue Walking In My Shoes It’s No Good Sister Of Night In Your Room Everything Counts Precious Speak To Me Home Soul With Me Ghosts Again I Feel You A Pain That I’m Used To World In My Eyes Wrong Stripped John the Revelator Enjoy The Silence Waiting for the Night Just Can’t Get Enough Never Let Me Down Again Personal Jesus

„Memento Mori“-Sessions: