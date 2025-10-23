Depeche Mode setzen „Memento Mori“-Tour ein Denkmal

„Depeche Mode: M“ ist Ende Oktober im Kino zu sehen, schon im Dezember gibt es die Mexiko-Erfahrung auch als Audio-Version und auf Blu-ray.

„Depeche Mode: M“ und „Memento Mori: Mexico City”

„Depeche Mode: M“ und „Memento Mori: Mexico City” Foto: Sony Music. All rights reserved.

Am 28. Oktober kommt „Depeche Mode: M“ in die (IMAX-)Kinos. Der Konzertfilm von Regisseur Fernando Frías zeigt Bilder der drei ausverkauften Shows der Band im Foro-Sol-Stadion in Mexiko-Stadt ihrer Welttournee im Jahr 2023.

Erkundet werden die Parallelen zwischen den Themen des Depeche-Mode-Albums „Memento Mori“ und der kulturelle verwurzelten Auseinandersetzung mit Tod und Sterblichkeit in Mexiko. Frías ist auch kein Unbekannter hinter der Kamera, mit „I’m No Longer Here“ gelang ihm 2019 ein Kultfilm.

Am 05. Dezember erscheint „DEPECHE MODE: M“ dann auch als CD/DVD- und CD/Blu-Ray-Bundle mit Konzertimpressionen aus Mexiko-Stadt. Zudem wird „Memento Mori: Mexico City“ (ebenfalls als Filmversion beigefügt bei den Bundles) auch als Livealbum auf CD, Vinyl und Kassette herausgebracht. Mit dabei sind dann auch vier unveröffentlichte Tracks aus den Sessions für die Platte. Bereits am Freitag (24. Oktober) gibt es „In The End“ zu hören.

Depeche Mode: Memento Mori: Mexico City auf 2 DVDs und 2 CDs
„Memento Mori: Mexico City”

  1. Intro
  2. My Cosmos Is Mine
  3. Wagging Tongue
  4. Walking In My Shoes
  5. It’s No Good
  6. Sister Of Night
  7. In Your Room
  8. Everything Counts
  9. Precious
  10. Speak To Me
  11. Home
  12. Soul With Me
  13. Ghosts Again
  14. I Feel You
  15. A Pain That I’m Used To
  16. World In My Eyes
  17. Wrong
  18. Stripped
  19. John the Revelator
  20. Enjoy The Silence
  21. Waiting for the Night
  22. Just Can’t Get Enough
  23. Never Let Me Down Again
  24. Personal Jesus

„Memento Mori“-Sessions:

  • Survive
  • Life 2.0
  • Give Yourself To Me
  • In The End
