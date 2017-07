Depeche Mode live in Gelsenkirchen 2017: Setlist, Fotos, Videos

Depeche Mode haben am Dienstagabend (04. Juli) in Gelsenkirchen ihr letztes Open-Air-Konzert in diesem Sommer in Deutschland gespielt. 70.000 Fans feierten deshalb den Auftritt der Briten nur umso frenetischer. Fans berichten davon, dass Depeche Mode – wie auch schon bei den Konzerten zuvor – in Top-Form waren. Konzertberichte gibt es auf depechemode.de.

Setlist

1. Going Backwards

2. So Much Love

3. Barrel Of A Gun

4. A Pain That I’m Used To

5. Corrupt

6. In Your Room

7. World In My Eyes

8. Cover Me

9. A Question Of Lust

10. Home

11. Poison Heart

12. Where’s The Revolution

13. Wrong

14. Everything Counts

15. Stripped

16. Enjoy The Silence

17. Never Let Me Down Again

Zugabe

18. Judas

19. Walking In My Shoes

20. Heroes (David-Bowie-Cover)

21. I Feel You

22. Personal Jesus

