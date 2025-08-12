Depeche Mode: „M“ kommt weltweit ins Kino – Infos hier

Depeche Mode haben offiziell bestätigt, dass ihr Konzertfilm „M“ ab dem 28. Oktober 2025 in Kinos auf der ganzen Welt gezeigt wird. Die Premiere findet in mehr als 2.500 Kinos in über 60 Ländern statt. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit mit Trafalgar Releasing und Sony Music Vision und soll Fans eine Gelegenheit bieten, die besondere Verbindung der Band zu Mexiko auf der Leinwand zu erleben.

Eine Hommage an Musik, Kultur und Vergänglichkeit

Bereits im April angekündigt und beim diesjährigen Tribeca Festival begeistert aufgenommen, zeigt der Film die Shows der „Memento Mori“-Tour im Foro Sol Stadion in Mexiko-Stadt. Regie führte Fernando Frías, der Depeche Modes Auftritte in einen kulturellen Kontext einbettet – zwischen Musik, Traditionen und der mexikanischen Auseinandersetzung mit dem Tod.

„Im Kern geht es in M um die tiefe Verbindung zwischen Musik, Kultur und Menschen“, erklärt Sänger Dave Gahan. Neben Live-Aufnahmen beleuchtet der Film auch die multikulturellen Einflüsse der Band und die emotionale Reise nach dem Tod von Gründungsmitglied Andy Fletcher im Mai 2022.

Frías nutzt die Energie der drei restlos ausverkauften Konzerte, um die Bindung zwischen Publikum und Band einzufangen. Die Aufnahmen verbinden intime Momente mit Bühneninszenierung – von der Setlist bis zu stillen, nachdenklichen Szenen zwischen den Songs.

Rekordtournee und bewegender Neubeginn

Die „Memento Mori“-Tour führte Depeche Mode zwischen 2023 und 2024 zu 112 Konzerten weltweit, vor insgesamt über drei Millionen Fans. Allein in Mexiko-Stadt kamen fast 200.000 Zuschauer. Das gleichnamige Album war das erste ohne Fletcher und markierte für Gahan und Martin Gore einen Neuanfang.

Trafalgar-Releasing-CEO Marc Allenby spricht von einer „perfekten Feier dieser Tour und der globalen Fangemeinschaft“. Der Vorverkauf für den Film startet am 17. September 2025. Fans können sich online für Benachrichtigungen anmelden und Tickets sichern.

Kritikerlob und ungewisse Zukunftspläne

Ob und wann neues Material oder weitere Tourneen von Depeche Mode folgen, lässt Dave Gahan offen – er wolle zunächst den kreativen Akku aufladen.

„Nach so einer Tour dauert es, bis man wieder ins normale Leben findet“, so Gahan in einem Interview. „Man weiß nie, ob man es noch einmal macht. Also: Das Beste geben, solange es geht.“