Martin Gore hat am Dienstag seine neue Solo-Ep „The Third Chimpanzee“ angekündigt. Wer den 29. Januar 2021 jetzt schon nicht mehr abwarten kann, kann in die erste veröffentlichte Single „Mandrill“ reinhören.

„The Third Chimpanzee“ ist nach dem 2015er Solo-Album „MG“ sein zweiter instrumentaler Longplayer. Der Song „Mandrill“ entstand in Santa Barbara, Kalifornien, in seinem persönlichen Aufnahmestudio „Electrical Ladyboy“ schrieb Goren den mit Synthesizern verzerrten Percussion-Track und nahm ihn gleich danach auf.

Zum Song „Howler“ erklärt Gore: „Der erste Track, den ich damals aufnahm, hatte einen Klang, der nicht von Menschen gemacht schien.“ Er habe ihn nach einem Affen benannt, weil er so primitiv klang.

Als es an der Reihe war, sich einen Titel für die EP einfallen zu lassen, habe Martin Gore an ein Buch gedacht – „The Rise and Fall of the Third Chimpanzee“. Der Titel soll verdeutlichen, dass der Mensch als dritte Art in die Gattung der Schimpansen eingeordnet werden müsse, wenn der geringe genetische Abstand als entscheidendes Kriterium betrachtet würde. „Es ergab einen Sinn, die EP danach zu benennen, denn sie wurde von einem der dritten Affen gemacht“, so Gore.

Trackliste der EP „The Third Chimpanzee“ von Martin Gore:

1. Howler

2. Mandrill

3. Capuchin

4. Vervet

5. Howler’s End