Depeche Mode – „Mode“: alle Infos zur 260-Euro-Box

Am 22. November veröffentlichen Depeche Mode eine Kollektion aller ihrer 14 Studioalben, dazu vier CDs mit 63-Extra-Tracks. Depeche-Mode-Chronisten sind natürlich die Mega-Experten, aber für ROLLING STONE sieht es so aus, als gebe es mit dem David-Bowie-Cover „Heroes“(Highline Session) nur einen bislang unveröffentlichten Track in der Edition. Der Preis ist zum Beispiel hier bei 259,99 Euro veranschlagt, macht also rund 14 Euro pro CD.

Insgesamt also Material von 1981 bis 2017, dazu die Alben-Cover als exklusive Card-Sleeves und ein 228-seitiges-Buch mit Bildern. Eine LP-Version ist anscheinend nicht in Planung, aber viele DM-Fans regen sich auch so schon über die Box auf. Manche machen sich auch einfach über das Paket lustig: „Endlich neue Untersetzer für meinen Kaffeeklatsch“, schreibt einer. Ein anderer, in Anspielung auf den Hit „Everything Counts“ über ungebremsten Kapitalismus: „The grabbing hands, grab all they can.“

„Mode“ – der Inhalt

1. Speak & Spell

2. A Broken Frame

3. Construction Time Again

4. Some Great Reward

5. Black Celebration

6. Music For The Masses

7. Violator

8. Songs Of Faith And Devotion

9. Ultra

10. Exciter

11. Playing The Angel

12. Sounds Of The Universe

13. Delta Machine

14. Spirit

15. M (1981-1985)

16. O (1986-1990)

17. D (1993-2005)

18. E (2006-2017)