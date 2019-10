Depeche Mode: Fans wütend über neues Box-Set – „Abzocke“

„Spirits in the Forest“ heißt der Konzert-Mitschnitt plus Dokumentarfilm aus der Berliner Waldbühne. Er läuft am 21. November und am 24. November in den Kinos.

UPDATE 19.9.2019: Depeche Mode bringen „Spirits in The Forest“ am 21. November ins Kino. Es wird laut Pressemeldung ein „abendfüllender Dokumentar- und Konzertfilm“ sein. Er läuft außerdem als „Zusatzshow“ noch am 24. November in den Lichtspielhäusern. Mehr als 2.400 Kinos in über 70 Ländern sollen daran beteiligt sein. Ähnlich wie im Konzertfilm „101“ von 1988 werden auch diesmal Fans der Band begleitet, mit Aufnahmen aus deren Heimatstädten. Dazu gibt es natürlich Live-Material von Depeche Mode aus der Berliner Waldbühne. >>> Tickets sind ab dem 26. September auf spiritsintheforest.com erhältlich. Wir berichteten zuvor: Der Titel des Konzertfilms, den Depeche Mode pünktlich…