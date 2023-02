Depeche Mode: Wer ist „Ghosts Again“-Co-Autor Richard Butler?

Depeche-Mode-Fans ist eventuell aufgefallen, dass die Tracklist von „Memento Mori“ auf Songwriting-und Produktionsseite einige Überraschungen bereithält. Unter anderem den Namen Richard Butler, bekannt als Sänger von The Psychedelic Furs. Er ist als Co-Autor auf vier Songs gelistet – neben dem bereits erschienenen „Ghosts Again“ auch für „Don’t Say You Love Me“, „My Favourite Stranger“ und „Caroline’s Monkey“.

Things not seen in the Depeche Mode team. Martin Gore wrote 5 songs solo, 4 songs with Richard Butler from Psychedelic Furs, Dave and Martin co-authored one song, Dave also composed with Gorden and Eigner, but also with Marta Salogni and James Ford. pic.twitter.com/hwAySitibd — Museo Depeche Mode (@MuseoMode) February 10, 2023

Wer ist Richard Butler?

Nach einem Studium der Malerei in London gründete Butler, gemeinsam mit seinem Bruder Tim, 1977 die Post-Punk-Gruppe The Psychedelic Furs, mit der er auch bis heute immer wieder auf Tour ist. Einer ihrer größten Hits erschien 1986: „Pretty in Pink“, Titelstück des gleichnamigen John-Hughes-Films.

Ihr aktuelles, insgesamt achtes Album „Made of Rain“ ist 2020 erschienen, als erste Platte nach fast 30 Jahren. Diese lange Unterbrechung begann mit einer Bandpause zwischen 1991 und 2001. Kurz zuvor hatten sie „World Outside“ veröffentlicht. Seit dem Neustart nach der Jahrtausendwende, gaben sie vor allem wieder regelmäßig Konzerte.

Während der Pause gründeten Butler und sein Bruder, gemeinsam mit Richard Fortus und Frank Ferrer, die heute zur Besetzung von Guns n‘ Roses gehören, Love Spit Love. Das Quartett löste sich, nachdem sie bis 1997 zwei Langspieler fertiggestellt hatten, um das Jahr 2000 herum auf. Mit der Wiederaufnahme der Psychedelic Furs begann Butler außerdem, gemeinsam mit Jon Carin an seinem ersten und bisher einzigen musikalischen Solowerk zu arbeiten. „Richard Butler“ erschien 2006. Carin war unter anderem Songwriter für Pink Floyd, nachdem Roger Waters ausgestiegen war. Ungefähr gleichzeitig hat er seine Liebe zur Malerei wiederentdeckt. Seine Werke werden seit den späten Nuller-Jahren regelmäßig ausgestellt, unter anderem in New York, London, Miami und Florenz.

Empfehlung der Redaktion Gerücht: Hier könnten Depeche Mode in München ihr Geheimkonzert spielen

2020 äußerte er in einem Interview, dass die Künstler, mit denen er gerne zusammenarbeiten würde Robert Smith, Nick Cave und Martin Gore seien. Ein Teil dieses Wunsches hat sich jetzt offenbar erfüllt. Eine eher schwache Verbindung zwischen Butler und Depeche Mode besteht allerdings bereits seit 2004. Gemeinsam mit dem ehemaligen Mitglied Vince Clark hat der Sänger den Song „Work it Out“ produziert. Er wurde bisher allerdings nur als Snippet auf YouTube veröffentlicht und ist ursprünglich als Soundtrack zu einer Episode der Zeichentrickserie „Johnny Bravo“ entstanden.

Über die Hintergründe der gemeinsamen Anstrengungen für „Memento Mori“ ist bisher wenig bekannt. Das Album erscheint am 24. März.