Depeche Mode mit „Ghosts Again“ auf Platz 1 der YouTube-Musik-Trendcharts

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung ihres neuen Liedes „Ghosts Again“ am 9. Februar waren Depeche Mode auf Platz eins der YouTube-Musik-Trendcharts.

Auch vier Tage danach stehen sie ganz oben (Stand: 13.2., 13:00 Uhr) und damit vor Linkin Parks „Lost“ und den Rappern Olexesh, Capital Bra und Apache207, der mit „Komet“ in Zusammenarbeit mit Udo Lindenberg vertreten ist. Bis zum Release der neuen Single von Depeche Mode waren der Rapper und Lindenberg führend in den Trendcharts, zusammen mit Miley Cyrus‚ „Flowers“, das auch schon diverse Rekorde brach.

Das schwarz-weiße Musikvideo der Band wurde bisher 4,1 Millionen Mal angeklickt (13.2., 13:00 Uhr), Regie führte wie so häufig bei Depeche Mode der Kreativ-Kopf Anton Corbijn.

Der Song stellt die erste Single-Auskopplung des neuen Albums „Memento Mori“ dar. Dieses soll am 24. März erscheinen.

Anschließend folgt eine Nordamerika- und Europa-Tour, bei der Dave Gahan und Martin Gore auch in Deutschland mehrmals Halt machen: am 26. Mai in Leipzig, am 4. und 6. Juni in Düsseldorf, am 20. Juni in München, am 29. Juni und 1. Juli im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main und zuletzt am 7. und 9. Juli im Berliner Olympiastadion. Der Ticketvorverkauf hat bereits begonnen.