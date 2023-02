Depeche Mode: „Pannen“ bei Privatkonzert vor 400 Fans

Am gestrigen Sonntag traten Depeche Mode vor etwa 400 Fans auf, und erst zwei Tage vorher erfuhren sie von der „Secret Location“ in München: Das Geheimkonzert fand in der Alten Kongresshalle statt. Bei ihrer halbstündigen Performance ist der Band wohl, wie „tz“ berichtet, zweimal eine Panne passiert – trotz monatelangem Proben, wie Martin Gore und Dave Gahan im Interview nach dem Auftritt erzählten.

Depeche Mode spielen sich warm

Nach dem überraschenden Tod von Keyboarder Andrew Fletcher machen Dave Gahan und Martin Gore als Duo weiter – im Mai, Juni und Juli spielen sie auf ihrer Welttour auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als eine Art Warm-Up fand das Privatkonzert in München im Rahmen der bevorstehenden Veröffentlichung ihres neuen Albums „Memento Mori“ (24. März 2023) statt. Dort traten sie in ihrer Live-Besetzung (mit Christian Eigner, Peter Gordeno) zu viert auf.

Die beiden angekündigten älteren Songs waren „Precious“ und „Personal Jesus“. Auch spielten sie ihre aktuelle Single „Ghosts Again“, gefolgt von „Wagging Tongue“ und „My Favourite Stranger“ (bisher unveröffentlicht). In diesen beiden Liedern seien ihnen Fehler passiert – weshalb Gahan darum bat, die Stücke von vorn anzufangen. Gore erklärte dem Publikum: „Wir sind noch am Proben.“ Die Fans nahmen es dem Bericht zufolge gelassen.

Interview nach dem Auftritt

In der 30-minütigen Fragerunde nach dem Auftritt sprachen Gore und Gahan mit dem Moderator über die verpatzten Songs. Gahan: „Hätten wir besser machen können“. Woraufhin Gore ergänzte: „Ob ihr es glauben wollt oder nicht, aber wir proben seit einem Monat, auch wenn man es uns nicht anhört.“

Depeche Mode in Deutschland und Österreich – die Termine

26. Mai Leipzig – Festwiese

04. Juni Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

06. Juni Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

11. Juni Bern – Stadion Wankdorf

20. Juni München – Olympiastadion

29. Juni Frankfurt – Deutsche Bank Park

07. Juli Berlin – Olympiastadion

21. Juli Klagenfurt – Wörthersee Stadion

Infos zu „Memento Mori“

„Memento Mori“ erscheint am 24. März 2023. Depeche Mode hatten „Memento Mori“ Anfang Oktober 2022 angekündigt. Kollege Andrew Fletcher war am 26. Mai 2022 unerwartet an einer Aortendissektion gestorben.

Mit der April-Ausgabe 2023 des ROLLING STONE veröffentlichen wir ein Sammlerstück: Eine exklusive Vinyl-Single mit zwei Songs von Depeche Mode – auf der A-Seite „Ghosts Again“ vom neuen Album „Memento Mori“, auf der B-Seite der berühmte Song „Never Let Me Down Again“ von dem Album „Music For The Masses“ (1987). Die 7“-Single kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl.

Sie ist nur mit der deutschen Ausgabe des ROLLING STONE und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.

A – Seite: “Ghosts Again“

B – Seite: “Never Let Me Down Again”

Parallel erscheint auch MUSIKEXPRESS mit einer Depeche-Mode-Single. Neben „Ghosts Again“ auf der A-Seite, findet sich statt eines zweiten Tracks eine edle Gravur auf der B-Seite. Das neue Album von Depeche Mode und ihre Deutschland-Tour im Juni und Juli zählen zu den größten Musikereignissen des Jahres. Deshalb haben sich ROLLING STONE und MUSIKEXPRESS zu dieser einmaligen Kooperation zusammengetan.

Beide Singles sind auch im Bundle erhältlich.