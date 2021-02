Depeche Mode: Wie „Personal Jesus“ klingen würde, wenn Motörhead es geschrieben hätten

Der Herrsteller produzierte die Figuren im Rahmen einer besonderen Album-Serie. Als Inspiration dienten hierfür die jeweiligen Klassiker-Alben der Musiker.

Seit 1998 verwandelt der US-amerikanische Hersteller von Funko-POP!-Figuren bekannte Musiker, Film- und Serienfiguren und allerhand andere Prominente in Sammlerstücke – und das in Form von kleinen Spielzeugfiguren mit einem überdimensional großen Kopf. Für eine neue Reihe wurden nun unter anderem auch Angus Young von AC/DC, Lemmy Kilmister von Motörhead sowie der US-Sänger Bret Michaels im Funko-POP!-Universium verewigt. „AC/DC“-Figur im „Highway To Hell“-Look Für eine neue Rock-Edition wurden die Figuren dabei stilistisch an eines der jeweiligen Klassiker-Alben angelehnt. Die „AC/DC“-Figur Angus Young bekam seinen eigenen Look aus dem Jahr 1979 verpasst. Damals erschien das sechstes Studioalbum „Highway To Hell“. Typisch hierfür…