Depeche Mode: Neue Single „Ghosts Again“ erscheint am 9. Februar 2023

Foto: AFP via Getty Images, JOHN MACDOUGALL. All rights reserved.

Eigentlich hatten viele damit gerechnet, bereits am 3. Februar 2023 in den Genuss einer neuen Depeche-Mode-Single zu kommen. Ein wenig Geduld brauchen Fans von Dave Gahan und Martin Gore aber noch: „Ghosts Again“ — die erste Single aus dem kommenden Depeche-Mode-Album „Memento Mori“ — erscheint am 9. Februar 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit, wie die Band auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gab. Immerhin: Einen kleinen Ausschnitt des Songs (den es allerdings bereits im Countdown zu hören gab) sowie ein Artwork, bei dem es sich um das Albumcover handeln könnte, gewähren uns die Synth-Pop-Legenden bereits.

Der Countdown zum Countdown

Schon in der Vorwoche hatte die Band einen Countdown gepostet, der zunächst auf den 3. Februar 2023 hingedeutet hatte. „Time is fleeting, see what it brings“ titelte die Band dazu — wie sich nun herausstellte, handelte es sich dabei aber nur um einen Countdown zum Countdown.

Infos zu „Memento Mori“

„Memento Mori“ erscheint am 17. März 2023. Es ist das erste Album der Band seit dem Tod ihres Gründungsmitglieds Andy Fletcher. Fletcher starb am 26. Mai 2022 unerwartet an einer Aortendissektion. Depeche Mode hatten „Memento Mori“ Anfang Oktober 2023 angekündigt. Der lateinische Titel („Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst“) stand laut der Band schon vor dem Tod von Fletcher fest. „Der Titel klingt sehr morbide, aber man kann ihn auch sehr positiv sehen. Lebe den Tag in vollen Zügen, so interpretieren wir ihn“, sagt Martin Gore dazu.

Darüber, dass „Ghosts Again“ die erste Singleauskopplung sein wird, wurde bereits seit einiger Zeit spekuliert. Angefeuert wurde dies vom britischen DJ-Duo CamelPhat, die verlautbart hatten, an einem Remix der neuen Single zu arbeiten. Außerdem hatten die Musiker in einem Live-Set bereits einen Ausschnitt aus einem Remix hören lassen. Dabei handelte es sich um ein Stück, von dem Dave Gahan und Martin Gore bei ihrer Pressekonferenz am 14. Oktober 2022 in Berlin bereits einen kleinen Ausschnitt präsentiert hatten.