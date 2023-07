Depeche Mode: Zusatztermine in Berlin und Köln – alle Infos hier

Die Ticketnachfrage nach den Konzerten der Hallentournee von Depeche Mode scheint derart überwältigend zu sein, dass jetzt schon Zusatzkonzerte anberaumt wurden, obwohl der reguläre Vorverkaufsstart für die Winter-Shows noch gar nicht bekommen hat. Nun gab die Band am Freitagabend (14. Juli) bekannt, dass sie sowohl in Köln, als auch in Berlin zusätzliche Gigs absolvieren werden.

Depeche Mode live 2024 – alle Termine:

03.04.2024 Köln – LANXESS Arena Tickets

05.04.2024 Köln – LANXESS Arena Tickets

08.04.2024 Neu: Köln – LANXESS Arena Tickets

Tickets ab Montag:

13.02.2024 Berlin – Mercedes-Benz Arena

15.02.2024 Berlin – Mercedes-Benz Arena

17.02.2024 Hamburg – Barclays Arena

20.02.2024 Neu: Berlin – Mercedes-Benz Arena

07.03.2024 München – Olympiahalle

„Köln 3“ kann jetzt schon in Angriff genommen werden. Tickets gibt es zum Beispiel hier. Karten für „Berlin 3“ gibt es wiederum bei Ticketmaster schon.

Dabei sorgt Ticketmaster.com mit seiner Preispolitik einmal mehr für Unmut. Der Anlass ist die aktuelle Tour von Depeche Mode — konkret die sogenannten Platin Tickets, die via Ticketmaster angeboten werden. „Danke für nichts! Das ist einfach unverschämt und verrückt, was Ticketmaster da macht“, schreibt etwa die Fanseite „Depeche Mode Europe“ in einem Facebook-Posting. „Hört auf, normale Ticketpreise zu ignorieren, hört auf, die Fans abzuzocken! STOP Platinum Tickets!!!Thanks for nothing!“, heißt es in dem Posting weiter.

Was es mit Platin-Tickets auf sich hat

„Mit den exklusiven Platin Tickets hast du die Möglichkeit auf Tickets zuzugreifen, die nachfrageorientiert direkt vom Künstler und Management bereitgestellt werden“, heißt es der Ticketmaster-Website. „Dank der marktgerechten Preisgestaltung schafft Ticketmaster Platin fairen und sicheren Zugang zu stark nachgefragten Tickets.“

Über „Memento Mori“:

Früher waren ihre Songs so catchy, dass Depeche Mode nicht mit der Strophe, sondern gleich mit dem Refrain aufmachten, zum Beispiel „Strangelove“. Das konnten sonst nur die Beatles und Abba. Was ihnen mittlerweile aber wichtiger sein könnte als Ohrwürmer: die epische Erzählung, gespeist aus einem entbehrungsreichen Leben – Nahtod (Gahan), Tod (Fletcher) und Angst vor Krieg (Gore) – und dargelegt in langen, poetischen Texten.

Von James Ford im verwaschenen, unnötig mit Störgeräuschen unterlegten „Dirty Electro“-Sound von „Playing the Angel“ (2005) und eher meditativ als ereignisreich produziert, offenbaren die zwölf Songs dennoch einige Einsichten. „I’m heading for the ever after / leaving my problems / and the world’s disasters“ singt Martin Gore im eskapistischen „Soul with me“, und sicher wird jeder Songtext über Wochen dahingehend abgeklopft werden, ob sie von Fletch handeln – Dave Gahan fleht in „Speak To Me: „Give me something, you’d be my drug of choice“. Manche der Referenzen an prominente Vorbilder sind kunstvoll, wie die wässrigen „Franz Schubert“-Töne des gleichnamigen Kraftwerk-Stücks; nur, wenn es Blues sein soll, versenkt sich Gahan, ermutigt durch seine erfolgreiche Solokarriere, etwas zu tief in Pathos und Stilismen („Don’t Say You Love Me“).

Echte Hits? Schreiben Depeche Mode seit vielen Jahren nicht mehr. Aber diese Lieder haben eine Gravitas, die es früher nicht gab. Sie sind keine Fantasy mehr. Sondern Beichten, Bitten, Verhandlungen. Vielleicht schotten DM sich ab. Früher luden sie ein, „Welcome To My World“. Jetzt heißt es, gleich zu Beginn: „My Cosmos Is Mine“.

DEPECHE MODE – WELTEXKLUSIVE SAMMLER-VINYL-SINGLE IN ZWEI VERSCHIEDENEN EDITIONEN

A-Seite: „Ghosts Again“

B-Seite: „Never Let Me Down Again“

Versand ab 30.03.2023

Kostenloser Versand innerhalb Deutschlands

Versand innerhalb EU + Schweiz + Welt: zzgl. 5,90 EUR