Donald Trump blinzelte. Und sein massiver neuer Handelskrieg wurde drastisch zurückgeschraubt. Oder vielleicht auch nicht? Vielleicht feilt er während einer 90-tägigen Teilpause nur an den Details. Und bereitet andere, andere und noch gewaltigere Zölle vor. Wie dem auch sei, der Präsident der Vereinigten Staaten wird die amerikanische Wirtschaft – ganz zu schweigen von der Weltwirtschaft – auf absehbare Zeit weiterhin in Geiselhaft halten. Mit wiederkehrenden und sehr lauten Drohungen, die Geisel hinzurichten.

Aber für diesen einen flüchtigen Moment, so verkündete Trump am Mittwochnachmittag, drückt er die „PAUSE“-Taste in seinem Zollkrieg. Und führt für die meisten Nationen „erheblich gesenkte“ (wenn auch immer noch erhebliche ) Zölle von 10 Prozent ein. Während er gleichzeitig einen umfassenden Handelskrieg gegen China vom Zaun bricht.

Diese jüngste Wendung kommt weniger als eine Woche, nachdem Trump triumphierend ein Video online gestellt hat. Darin sagte er, er habe „ absichtlich die Börse zum Absturz gebracht “. Um seinen amerikanischen Mitbürgern einen Gefallen zu tun. Sein plötzlicher Kurswechsel kommt nur eine Woche, nachdem er öffentlich seinen Zoll-Blitzkrieg mit Zahlen, Mathematik und Taktiken gestartet hat. Die für so ziemlich jeden, der sie betrachtete, absolut keinen Sinn ergaben.

„Im Moment habe ich eine Todesangst“

Im Moment scheint es, als wäre die schlechte Mathematik des Präsidenten, die die Wirtschaft in den Ruin treibt, selbst für diese einzigartig verdorbene Regierung zu dumm, um sie umzusetzen.

„Ich kann jetzt aufatmen. Aber morgen könnte sich alles ändern“, sagt ein großer Trump- und GOP-Spender, Tage nachdem er dem Rolling Stone gesagt hat: „Ich weiß nicht, ob ich mir solche Sorgen darüber machen würde, was mit der Wirtschaft passieren wird, wenn Bernie Sanders Präsident wäre. So schlimm ist es.“

Tatsächlich beobachtete eine Reihe von Trump-Beratern und engen Mitarbeitern nur wenige Stunden vor dem „PAUSE“-Ausruf des Präsidenten mit gespreizten Fingern, ob in der nächsten Nachrichtenrunde nicht eine Katastrophe und ein Zusammenbruch auf sie warteten.

„Ich blicke vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Aber im Moment habe ich eine Todesangst“, sagte Art Laffer, ein bekannter Reagan-Ökonom, der weiterhin ein informeller Berater von Trump ist, am Mittwochmorgen in einem Telefoninterview. „Ich bin ein Weichei. Ich mag es wirklich nicht, Dinge auf die Spitze zu treiben“, sagte er. Und erklärte, dass Trump „etwas tut, was ich nie tun würde. Weil ich ein Angsthase bin und er nicht. Es macht mir Angst. Aber kann ich sagen, dass er falsch liegt? Ich weiß es nicht.“

Verrückte Mathematik

Ein Grund dafür, dass konservative Bonzen so ausflippten wegen Trumps Wirtschaftskrieg, war die verrückte Mathematik, die das Land an diesen Rand brachte.

Die verwirrende Zollformel der Regierung, die zur Festlegung des Zollsatzes jeder Nation und zur Einleitung von Trumps unglückseligem Handelskrieg verwendet wurde, ist immer noch von einem surrealen Geheimnis umhüllt. Denn anscheinend will niemand in Trumps Regierung die Anerkennung für die Ausarbeitung einer Formel beanspruchen, die selbst von einigen der eifrigsten Anhänger des Präsidenten als weltgeschichtlich unsinnig verspottet wird.

„Ich weiß nicht, wer diese Formel erfunden hat. Aber es überrascht mich nicht, dass niemand dafür die Lorbeeren einheimst. Schon allein deshalb, weil es sich um eine wirtschaftlich nicht zu rechtfertigende Formel handelt“, sagte Stephen Moore, ein konservativer Wirtschaftsautor und Mitwirkender am Projekt 2025 , der Trump seit Jahren berät. „Aber der Präsident will gleiche Wettbewerbsbedingungen. Also wartet er im Moment darauf, dass die Staats- und Regierungschefs anderer Nationen auf ihn zukommen und das beste Angebot machen. Ich bin kein großer Befürworter von Zöllen. Ich denke, wir sollten uns auf die Steuersenkungen von Trump konzentrieren. Aber wenn er mit diesem Handelskrieg weltweit niedrigere Zölle aushandeln kann, dann wäre das letztendlich ein Gewinn.“

Was ist mit Peter Navarro?

Innerhalb weniger Stunden nach Trumps Auslösung des Handelskrieges am vergangenen Mittwoch brach in seiner Regierung ein Tauziehen darüber aus, welcher hochrangige Beamte am meisten für die mysteriöse Mathematik verantwortlich war. Laut Mitarbeitern des Weißen Hauses und anderen republikanischen Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, wurden viele Berater und Mitarbeiter im Unklaren darüber gelassen, wer der Hauptverfasser der Formel war. Es wurde viel mit dem Finger auf andere gezeigt. Auch auf den obersten Handelsberater von Trump und Überloyalisten Peter Navarro. Aber es gab weniger konkrete Antworten für die Öffentlichkeit.

„Fragen Sie mich nicht. Das ist nicht mein Ressort“, sagte ein hochrangiger Beamter des Weißen Hauses letzte Woche. Und fügte hinzu, dass die Formel ‚vielleicht nicht die beste Version war‘. In den Tagen danach haben einige der prominentesten Wirtschaftsberater von Trump öffentlich ihre eigene Version von „Frag mich nicht“ zum Besten gegeben. So sagte Scott Bessent , Finanzminister der USA: „Ich war nicht an den Berechnungen der Zahlen beteiligt“. Und Stephen Miran, Vorsitzender des Council of Economic Advisers, behauptete, dass „der Präsident sich für eine Formel entschieden hat, die von jemand anderem in der Regierung vorgeschlagen wurde“.

Selbst während der Zeremonie im Rosengarten letzte Woche, bei der Trump seinen Plan für himmelhohe Einfuhrzölle vorstellte, die sowohl nach Ländern als auch nach pinguinbewohnten subantarktischen Gebieten aufgeschlüsselt sind, begannen Ökonomen darüber zu rätseln, wie diese Zollsätze – bis zu 50 Prozent für das winzige, verarmte Lesotho – berechnet wurden.

Vergeltung für Steuern und unfaire Handelsbarrieren

Laut Trump sollten diese neuen Zölle „auf Gegenseitigkeit“ beruhen. Und als Vergeltung für Steuern und unfaire Handelsbarrieren dienen, die angeblich bereits von Amerikas Handelspartnern eingeführt wurden. Doch die großen neuen Zahlen entsprachen keinen tatsächlich bereits in den Büchern aufgeführten Zöllen. Woher kamen also die Zahlen?

Akademiker und Wirtschaftsjournalisten führten schnelle Überschlagsrechnungen durch. Und entwickelten eine Formel, die den Code zu knacken schien. Es war eine einfache Gleichung, die mit dem Handelsdefizit jeder Nation begann und dieses durch den Wert der Importe dieses Landes von US-Waren dividierte. James Surowiecki, bekannt für seine langjährige Finanzkolumne im New Yorker, veröffentlichte diese Mathematik auf X. Und bezeichnete die Trump-Formel als „außergewöhnlichen Unsinn“.

Griechische Formeln

Im Gegenteil, das Weiße Haus reagierte darauf. Und bestand darauf, dass seine Berechnungen weitaus komplizierter seien. Es enthüllte eine Formel , die nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern drei griechische Buchstaben enthielt. Zusätzlich zu einem tiefgestellten i aus irgendeinem Grund. (Das i war ein Platzhalter für den Namen des Landes und nicht in die Berechnung einbezogen.)

Ungeachtet dieser oberflächlichen Komplexität war die angebliche Formel der Regierung tatsächlich so einfach, wie sie Kritikern erschienen war. Der Zähler ist Exporte minus Importe. Mit anderen Worten das Handelsdefizit. Und während dem Nenner zwei ausgefallene Variablen hinzugefügt wurden, reduzierten sich die Zahlen, die das Weiße Haus für ε und φ einsetzte – 4 bzw. ¼ – auf 1. Und hatten daher keinen Einfluss auf die Berechnung. Das bedeutet, dass die untere Hälfte der Gleichung tatsächlich die Importe eines Landes von US-Waren darstellte.

„Und sie landen zufällig bei 1?!“

Der Ansatz des Weißen Hauses erschien erfahrenen Ökonomen eher wie jemand, der etwas Glanz aus der Oberschule auf etwas Mathematik aus der Mittelschule aufgetragen hat. Als eine ausgeklügelte neue Methode, um dem internationalen Handelsungleichgewicht entgegenzuwirken. „Es ist definitiv das erste“, sagt Stan Veuger, Senior Fellow am konservativen American Enterprise Institute, gegenüber Rolling Stone. Er weist darauf hin, wie unwahrscheinlich es ist, dass sich die beiden Variablen sauber gegenseitig aufheben würden. „Es gibt unendlich viele Werte, die die Produkte annehmen könnten. Und sie landen zufällig bei 1?! Ich meine, also wirklich.“

Angesichts der enormen Folgen der neuen Zollpolitik stellten Ökonomen dennoch die Logik der Variablen in Frage, die das Weiße Haus angeblich verwendet. Und hier, so behaupten die Akademiker, gab es einen großen Fehler, der das Weiße Haus dazu veranlasste, die Zollsätze viermal höher anzusetzen, als sie sein sollten.

In der Trumpy-Formel steht φ angeblich dafür, wie stark die Preise wahrscheinlich für jeden Dollar steigen, um den die Zölle erhöht werden. Das Weiße Haus berechnet dies als ein Viertel. Aber die Ökonomen, auf deren Arbeit sich das Weiße Haus bei der Rechtfertigung seiner Mathematik stützt, behaupten, dass der tatsächliche Wert fast ein Dollar beträgt. Was bedeutet, dass die resultierenden Zölle etwa „ viermal niedriger “ sein sollten.

Veuger, der AEI-Ökonom, veröffentlichte eine Analyse, in der er argumentiert, dass das Weiße Haus diesen Fehler korrigieren und die vorgeschlagenen Zollsätze senken sollte. Dies würde zu einem immer noch hohen Höchstsatz von 13,4 Prozent für Länder wie Lesotho führen. Während die meisten Länder auf den von der Regierung festgelegten Mindestzollsatz von 10 Prozent gesenkt würden. „Sie müssen die richtigen Zahlen verwenden“, sagt Veuger. „Insbesondere die 0,25, die sie angeblich aus [einer akademischen] Arbeit entnommen haben. Die Zahl in dieser Arbeit ist einfach völlig anders.“

Das Weiße Haus drängte am Montag auf AEI und bestand darauf, dass es überhaupt nichts anpassen müsse. Weil die andere Variable, ε, selbst extrem variabel sei. Diese Zahl steht angeblich für „ die Elastizität der Importe in Bezug auf die Importpreise “. Ein Maß dafür, wie sich steigende Preise wahrscheinlich auf die Nachfrage auswirken werden. Ein Beamter des Weißen Hauses sagte gegenüber Axios , dass die vom Weißen Haus gewählte Zahl 4 „konservativ“ sei. Und genauso gut 2 hätte sein können. Was zu Zöllen geführt hätte, die „doppelt so hoch“ wären wie die von Trump verhängten.

Veuger fand diese Reaktion „ziemlich defensiv“. Und ein weiterer Beweis dafür, dass Trumps marktschädigende Handelsoffensive auf wirtschaftlichem Hokuspokus beruhte. „Sie sagen, dass wir für die Grundlage unserer Handelspolitik Zahlen verwenden, die leicht doppelt so hoch sein könnten! Oder die Hälfte! Das ist keine überzeugende Verteidigung ihres Ansatzes“, sagt er.

Der Wirtschaftswissenschaftler betont, dass AEI in Fragen wie der Handelspolitik keine institutionelle Position einnimmt. Aber er teilt die ‚allgemeine Meinung meiner Kollegen‘, dass der Trump-Zollvorschlag ‚in Bezug auf den Prozess nicht beeindruckend war. Und dass die Politik selbst einfach extrem schlecht ist‘.