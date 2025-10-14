Der letzte Live-Auftritt von D’Angelo: 2022 coverte er Sly Stone

Die Musikwelt ist erschüttert von der verheerenden Nachricht am Dienstag (14. Oktober), dass Soul-Legende D’Angelo im Alter von 51 Jahren nach einem Kampf gegen den Krebs gestorben ist.

„Wir sind traurig, dass er seiner Familie nur liebevolle Erinnerungen hinterlassen kann, aber wir sind ewig dankbar für das Vermächtnis außerordentlich bewegender Musik, die er hinterlässt“, sagte seine Familie in einer Erklärung. „Wir bitten darum, in dieser schwierigen Zeit unsere Privatsphäre zu respektieren, laden aber alle ein, sich uns anzuschließen, um seinen Tod zu betrauern und gleichzeitig das Geschenk des Liedes zu feiern, das er der Welt hinterlassen hat.“

Karriere und Vermächtnis

Michael D’Angelo Archer veröffentlichte in seiner langen Karriere nur drei Alben – „Brown Sugar“ (1995), „Voodoo“ (2000) und „Black Messiah“ (2014). Es waren allesamt bahnbrechende Werke, die ihm 14 Grammy-Nominierungen und mehr Kritikerlob als fast jedem anderen Künstler seiner Zeit einbrachten.

„D’Angelo ist aus einem schwereren Stoff gemacht als die meisten seiner New-Jack-Zeitgenossen: Er ist ein Singer-Songwriter mit einer geschmeidigen, stabilen Stimme, die sowohl schmeicheln als auch knurren kann, und das mit gleicher Überzeugung“, schrieb Theo H. Coker von Rolling Stone in einer Vier-Sterne-Rezension von „Brown Sugar“. „Egal, wie zart oder staubig ein Track klingen mag, D’Angelo dreht den Spieß mit B-Boy-Savoir-faire um: Er lässt die dreckigen Rhythmen, die unter seinen vielschichtigen Liebesliedern brodeln, gleichzeitig alt und neu wirken … „Brown Sugar“ ist eine Erinnerung daran, wo R&B gewesen ist und – wenn das Genre wie ein Phönix aus der Asche seine kreative Relevanz wiedererlangen will – wohin es gehen muss.“

Live-Auftritte und die letzten Shows

D’Angelo war auch ein unglaublicher Live-Performer, auch wenn seine Tourneen selten waren. Zuletzt ging er 2015 auf Tour, um „Black Messiah“ zu promoten, wobei er sowohl auf Festivals wie Bonnaroo als auch bei Headliner-Terminen an Veranstaltungsorten wie dem Forest Hills Stadium in New York City, dem Club Nokia in Los Angeles und dem Roundhouse in London auftrat.

2016 tauchte er noch einmal für einige Auftritte in Australien, Neuseeland und Japan auf, danach erst wieder 2021, als er ein Verzuz-Event im Apollo Theater in New York mit Special Guests Method Man und H.E.R. spielte.

Er stand zuletzt am 20. April 2022 bei einem „Netflix Is a Joke“-Comedy-Event im Hollywood Bowl in Los Angeles auf der Bühne, dessen Headliner Dave Chappelle war. An diesem Abend spielte er vor einem ausverkauften Haus mit 17.500 Zuschauern, aber die Fans mussten ihre Telefone in Taschen verschließen, und diese Regel wurde streng durchgesetzt. Folglich ist die Show auf Video schlecht dokumentiert, und Setlist.FM listet nur einen einzigen Song aus seinem angeblichen Fünf-Song-Set.

Die besondere Band und selten gespielte Songs

Wir wissen, dass D’Angelo für die Show von einer atemberaubenden Band unterstützt wurde, zu der sein langjähriger Freund und Kollege Questlove am Schlagzeug, Raphael Saadiq, Jesse Johnson und Norris Jones an der Gitarre, Josh Dunham am Bass, Rodrick Cliché und Cleo „Pookie“ Sample an den Keyboards sowie eine große Gruppe von Bläsern und Backgroundsängern gehörten.

Irgendwie schaffte es ein mutiger Fan im Publikum trotz der Handy-Regeln, kurze Performances von „Babies Making Music“ und „Ghetto Music“ einzufangen. Ersteres ist ein Song von Sly Stone aus dem Jahr 1973, Letzteres eine Zusammenarbeit mit Q-Tip, die nie offiziell veröffentlicht wurde. Es gibt keine Aufzeichnungen, dass er jemals zuvor einen dieser Songs gespielt hätte.

Letzte Eindrücke von der Bühne

Man muss schon die Augen zusammenkneifen, um D’Angelo überhaupt auf der Bühne dieser Videos zu erkennen, obwohl Netflix selbst einen kurzen Teaser veröffentlichte, der ihn beim Betreten der Bühne zeigt. Sie bezeichnen es als seinen „ersten Auftritt seit sechs Jahren“, was einfach völlig falsch ist, wenn man das Apollo-Theater-Konzert 2021 berücksichtigt.

Irgendwo im Netflix-Archiv befindet sich mit Sicherheit eine vollständige Aufzeichnung dieses Sets, die eines Tages wohl veröffentlicht werden wird. Im Moment sind es vor allem Erinnerungen in den Köpfen der wenigen Glücklichen, die dabei waren. Sie ärgerten sich damals vielleicht über die Handyverbotsregel, aber sie ermöglichte es ihnen, echte Musikgeschichte mit eigenen Augen zu erleben – und nicht durch einen Bildschirm. Und was sie sahen, war der letzte Auftritt eines wahren Genies seiner Zeit.