Neffe von Michael Jackson wird für Biopic zum King Of Pop

Antoine Fuqua, Regisseur des geplanten Biopics „Michael“ über Michael Jackson, hat bestätigt, wer der Hauptdarsteller des Films werden soll. Auf Instagram teilte er am Montag (30. Januar) ein Bild von Jaafar Jackson in einem Tanzstudio. Es zeigt ihn mit Lackschuhen und Fedora in einer ikonischen Pose des King of Pop.

Empfehlung der Redaktion Adam Lambert kritisiert Besetzung George Michaels in geplantem Biopic

Jaafar ist der Neffe des 2009 Verstorbenen, Sohn seines älteren Bruders Jermaine Jackson, der ebenfalls Mitglied der Jackson Five war. Jaafar Jackson bestätigte die Nachricht, indem er zeitgleich dasselbe Foto postete. Der 26-Jährige bereitet sich offenbar bereits auf seine Rolle vor.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Antoine Fuqua (@antoinefuqua)

Die Beteiligten

Neben Antoine Fuqua sind an der Ausführung des Films Graham King, John Logan und mit John Branca und John McClain zwei Vertreter der Nachlassverwaltung Jacksons beteiligt. King produzierte bereits das erfolgreiche Queen-Biopic „Bohemian Rhapsody“. Logan, der in der Vergangenheit unter anderem Martin Scorseses „Aviator“ geschrieben und 2022 mit dem Slasher „They/Them“ sein eigenes Regie-Debüt gefeiert hat, schreibt das Skript.

Die Beteiligung zweier offiziell mit dem Nachlass involvierter Personen verspricht ein hohes Level an Authentizität und weitreichenden Zugriff auf musikalisches und visuelles Archivmaterial. Sie lässt allerdings auch die kritische Frage zu, ob die vom Studio Lionsgate angekündigte Betrachtung aller Aspekte des Lebens und der Karriere des Musikers ganz ohne Schönfärbung auskommen wird. Über die 2019 veröffentlichte HBO-Dokuserie „Leaving Neverland“, deren narrativer Strang die Vorwürfe des Kindesmissbrauchs gegenüber Jackson durch zwei heute erwachsene Opfer ist, hatte es von Seiten der Nachlassverwaltung geheißen, sie agiere auf dem Niveau billiger Boulevardpresse.

Regisseur und Hauptdarsteller

Regisseur Fuqua drehte eine Reihe von Musikvideos unter anderem für Prince und Toni Braxton. Außerdem inszenierte er die Filme „Training Day“, „Southpaw“ und zuletzt „Emancipation“ mit Will Smith. Zurzeit arbeitet er Berichten zufolge mit Denzel Washington am dritten Teil der „Equalizer“-Reihe.

Über seinen Film „Michael“ sagte er:

„Für mich gibt es keinen anderen Künstler mit so viel Ausstrahlung, Charisma und schierem musischen Genie wie Michael Jackson. Ihn zu sehen, hat sehr beeinflusst, wie ich meine Musikvideos produziert habe – er war der erste Schwarze Künstler, dessen Clips oft bei MTV liefen. Seine Musik und diese Bilder sind Teil meiner Weltanschauung und die Chance seine Geschichte inklusive seiner Musik auf die Leinwand zu bringen, konnte ich mir nicht entgehen lassen.“

Für den jungen Jafaar Jackson ist es die erste Schauspielrolle. Er ist allerdings selbst auch als Musiker aktiv. In einem 2019 erschienenen Video stellt er außerdem unter Beweis, dass die Menge vorbereitender Tanzstunden nicht allzu groß sein dürfte. Auf Instagram schrieb er, es sei ihm eine große Ehre, die Geschichte seines Onkels für dessen Fans zum Leben zu erwecken. Die offizielle Produktion soll noch dieses Jahr beginnen.