Taylor Swift teilt Tracklist und mehr zu „The Tortured Poets Department“

Das war eine Aufregung: Bei der Grammy-Verleihung am Sonntagabend (04. Februar) kündigte Taylor Swift ihr neues, elftes Album „The Tortured Poets Department“ an. Nun veröffentlichte die Popsängerin via Instagram dazu das Schwarz-Weiß-Cover sowie die Tracklist der Platte, die am 19. April erscheinen wird.

Gastbeiträge von Post Malone und Florence and the Machine

Bei den Grammys 2024 nahm Taylor Swift ihren 13. Award entgegen. Während ihrer Dankesrede richtete sie das Wort auch an ihre Zuhörer:innen und sagte: „Also ich möchte mich bei den Fans bedanken, indem ich euch ein Geheimnis verrate, das ich die vergangenen zwei Jahre vor euch geheim gehalten habe, nämlich, dass mein neues Album am 19. April erscheint.“ Auf dem Werk werden 16 Songs zu finden und zwei Features – einmal ein Track mit Post Malone und einer mit Florence And The Machine – zu hören sein. Zusätzlich gibt es einen Bonustrack mit dem Titel „The Manuscript“.

Swifts Instagram-Ankündigung:

Die Tracklist von „The Tortured Poets Department“:

Side A

„Fortnight“ (feat. Post Malone)

„The Tortured Poets Department“

„My Boy Only Breaks His Favorite Toys“

„Down Bad“

Side B

„So Long, London“

„But Daddy I Love Him“

„Fresh Out the Slammer“

„Florida!!!“ (feat. Florence And The Machine)

Side C

„Guilty as Sin?“

„Who’s Afraid of Little Old Me?“

„I Can Fix Him (No Really I Can)“

„loml“

Side D

„I Can Do It With a Broken Heart“

„The Smallest Man Who Ever Lived“

„The Alchemy“

„Clara Bow“

Bonus Track: „The Manuscript“

Zuletzt veröffentlichte die 34-Jährige 2022 „Midnights“, auf dem die Singles „Anti-Hero“ und „Karma“ zu finden sind.