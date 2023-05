R.E.M.: Vinyl-Neuauflagen von „Around The Sun“ und „Collapse Into Now“ kommen im Juli

Porträt der Band R.E.M.: von links nach rechts, Bill Berry, Michael Stipe, Mike Mills und Peter Buck im Aragon Ballroom in Chicago, Illinois, am 7. Juli 1984.

Von R.E.M. erscheinen am 14. Juli 2023 Vinyl-Neuauflagen ihrer Alben „Around the Sun“ von 2004 und „Collapse Into Now“ von 2011. Sie können ab Mittwoch (17. Mai) vorbestellt werden.

Zusätzlich können Fans auf REMHQ.com limitierte Editionen finden: Das Doppel-LP-Set „Around the Sun“ wird in einer „Opaque White“-Farbvariante erhältlich sein, während es die LP „Collapse Into Now“ in „Milky Clear“-Vinyl geben wird, zusammen mit Merchandise-Artikeln.

„Around The Sun“: Tracklist und Infos

Das 13. R.E.M.-Album „Around the Sun“ entstand, als Amerika sich mit den Anschlägen vom 11. September 2001 und dem Irak-Krieg auseinandersetzte. Es enthält Songs wie „Leaving New York“, „Aftermath“, „Electron Blue“ und „Wanderlust“ sowie „The Outsiders“.

Vinyl-Titeliste

Seite A

Leaving New York Electron Blue The Outsiders

Seite B

Make It All Okay Final Straw I Wanted To Be Wrong

Seite C

Wanderlust Boy In The Well Aftermath

Seite D

High Speed Train The Worst Joke Ever The Ascent Of Man Around The Sun

„Collapse Into Now“: Tracklist und Fakten

Nicht lange nach der Veröffentlichung ihres Folgewerks „Accelerate“ (2008) beschlossen R.E.M., ihre gemeinsame Zeit mit einem letzten Album abzuschließen. Produziert von Jacknife Lee (The Cars, Taylor Swift, U2), wurde „Collapse Into Now“ im Laufe eines Jahres in Berlin, New Orleans und Nashville aufgenommen.

„Collapse Into Now“ kam ein Jahr nach dem 30-jährigen Jubiläum von R.E.M. heraus und diente als Abschluss der gefeierten Karriere der Band. Das 15. und finale Studioalbum der Band enthält Singles wie „Überlin“, „Oh My Heart“ und „It Happened Today“.

Titelliste

Seite 1

Discoverer All the Best Überlin Oh My Heart It Happened Today Every Day Is Yours To Win

Seite 2