ESC 2025: Céline Dion soll als großer Stargast auftreten

Thorsten Schorn hat beim ESC 2025 angeteasert, dass auf die Zuschauer noch eine ganz besondere Performance zukommen soll: Angeblich macht sich Céline Dion bereit für einen Auftritt beim Eurovision Song Contest.

Konkrete Details hat der Veranstalter bislang nicht veröffentlicht – allerdings geht bereits den ganzen Abend das Gerücht um, dass die kanadische Sängerin in Basel ist und ein Auftritt geplant sei. Was sie singen und wo sie auftreten wird? Alles noch ein großes Geheimnis.

Céline Dion beim ESC 2025? Thorsten Schorn plaudert aus dem Nähkästchen

Jan Böhmermann und Olli Schulz haben in ihrer Moderation für FM4 mehrfach erwähnt, dass Céline Dion erwartet wird. Als Schulz in der Pause kurz die Kabine verlassen hat, kam Moderator Thorsten Schorn vorbei, um kurz mit Freund und Kollege Böhmermann zu plaudern. Dort verriet er: „Ich habe sie gerade angeteasert“. Daraufhin wollte Böhmermann wissen, wo sie auftreten soll. Schorn vermutet, dass sie im Stadion nebenan singen wird – also nicht in der ESC-Arena.

Céline Dion hat eine bedeutende Verbindung zum Eurovision Song Contest: Sie gewann den Wettbewerb im Jahr 1988. Obwohl sie Kanadierin ist, trat sie beim ESC in Dublin als Vertreterin der Schweiz mit dem Lied „Ne partez pas sans moi“ auf. Der Auftritt beim ESC war einer der ersten großen Schritte auf dem Weg zu ihrem späteren weltweiten Ruhm.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ist Céline Dion fit genug für einen Auftritt?

In ihrer bewegenden Dokumentation sprach Céline Dion offen über ihre gesundheitlichen Herausforderungen, insbesondere über die Diagnose des sogenannten Stiff-Person-Syndroms (SPS), einer seltenen neurologischen Autoimmunerkrankung. Diese Erkrankung führt zu schmerzhaften Muskelkrämpfen und erheblichen Bewegungseinschränkungen, die ihr nicht nur das Singen, sondern auch alltägliche Aktivitäten erschweren. Die Doku zeigt, wie tiefgreifend die Symptome ihren Alltag beeinflussen und wie sehr sie unter dem Verlust ihrer gewohnten körperlichen Kontrolle leidet.

Trotz der Schwere ihrer Erkrankung vermittelte Céline Dion in der Dokumentation auch Hoffnung und Entschlossenheit. Sie sprach darin über ihren unermüdlichen Willen, wieder auf die Bühne zurückzukehren – ein Ziel, das sie bereits im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Paris erreicht hat.