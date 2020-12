Deutsche Album-Charts: Helene Fischer stößt AC/DC vom Thron

Foto: Getty Images, Target Presse Agentur Gmbh. All rights reserved.

Seit der Veröffentlichung befindet sich die neue Platte von AC/DC, „Power Up“, fast vollständig an der Spitze der deutschen Album-Charts, nur kurzzeitig abgelöst von der Jubiläumsausgabe von Rammsteins Debüt „Herzeleid“.

Doch die Australier haben kurz vor Weihnachten in Deutschland ihre Meisterin gefunden: Helene Fischer, Dauergast in den Charts, erklomm am Freitag mit „Die Helene Fischer Show – Meine schönsten Momente (Vol. 1)“ klar Rang eins der Album-Charts.

Helene Fischer beherrscht die deutschen Album-Charts seit Jahren

Es ist, nebenbei gesagt, Fischers siebte Top-Platzierung mit einer LP. Insgesamt verweilten ihre Platten mehr als 1000 Wochen in den Charts!

Für „Power Up“ reichte es aber immerhin noch zu Position zwei. Dahinter platzierten sich Angelo Kelly & Family („Coming Home“) und Ina Müller („55“). Rang fünf nehmen die Böhsen Onkelz mit „Waldstadion – Live in Frankfurt 2018“ ein.