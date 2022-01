Deutschland-Konzerte von Big Thief werden verschoben

Die für Febrauar geplanten Konzert-Termine von Big Thief müssen pandemiebedingt verschoben werden. Nur in München konnte leider kein Ersatztermin gefunden werden. Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufs-Stellen zurück gegeben werden. Tickets für verlegte Shows behalten ihre Gültigkeit.

„Wir müssen leider mitteilen, dass wir unsere für Februar geplanten Konzerte am Festland von Europa absagen müssen“, schrieb die Band in einer Mitteilung. „Im Moment bleiben die Februar/März-Termine in Dublin und Großbritannien wie geplant bestehen. Wir freuen uns außerdem, dass wir für viele Konzerte neue Termine gefunden haben, die lediglich einige Monate später liegen. Tickets für alle Konzerte, die nicht verschoben werden konnten, werden rückerstattet. Alle kommenden und verschobenen Shows sowie weitere Details sind auf unserer Website bigthief.net ersichtlich“.

Big Thief live in Deutschland 2022 – neue Termine

23.06.2022 Köln – Live Music Hall, verlegt vom 18.02.2022

01.07.2022 Hamburg – Fabrik, verlegt vom 16.02.2022

04.07.2022 Berlin – Huxleys, verlegt vom 13.02.2022

10.02.2022 München – Muffathalle, ersatzlos abgesagt

Unterdessen erscheint am 22. Februar mit „Dragon New Warm Mountain I Believe In You“ das fünfte Album von Big Thief. Das Werk umfasst zwanzig Tracks und wurde an vier verschiedenen Orten aufgenommen: Upstate New York, Topanga Canyon, Rocky Mountains und Tucson in Arizona.