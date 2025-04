Ein Foto aus Abu Ghraib hat den Irakkrieg verloren. Kristi Noem setzt die Tradition fort

Ich erinnere mich daran, wie ich von meinem Einsatz zur Unterstützung des Irakkriegs zurückkehrte, während mein Schiff einer Wartungsphase unterzogen wurde. Und wie ich auf CNN die Nachrichten über den Skandal im Abu-Ghraib-Gefängnis sah. Der Skandal war das Schlimmste, was der US-Armee seit dem Vietnamkrieg widerfahren war. Als ich an diesem Tag auf meinem Schiff saß, wurde mir klar, dass ein Jahr harter Arbeit und Verlust von Menschenleben durch ein einziges Foto zunichte gemacht worden war.

Dieses Foto – Gefreite Lynndie England hält eine Leine, an der ein nackter, vermummter Iraker hängt, den die Soldaten „Gus“ nennen – wurde zu einem prägenden Bild des Krieges. Es zerstörte jede Illusion, dass wir als Befreier dort waren. Es brachte jedes Mitglied des Militärs in größere Gefahr. Und untergrub genau die Werte, die wir zu verteidigen vorgaben. Dieses eine Bild verkörperte alles, was Amerika nicht sein sollte. Und dann kam Kristi Noem.

Noem, die Heimatschutzministerin von Donald Trump , fügte dem vielleicht schlimmsten Fototermin, den ein Kabinettsmitglied je hatte, ihre eigene Note hinzu. Mit einem Hut mit Abzeichen ( zum Glück nicht von der Art Paw Patrol ) posierte sie vor Männern in Käfigen ohne Hemd. Männer, die im berüchtigten Gulag in El Salvador festgehalten wurden. Sie drohte, weitere Einwanderer dorthin zu schicken. Ich spürte diesen vertrauten Stich ins Herz. Ein weiteres Foto. Ein weiterer verlorener Krieg. Diesmal für grundlegenden Anstand und amerikanische demokratische Ideale.

Autoritäres Theater und Grausamkeit als politisches Markenzeichen

1775 warnte George Washington den britischen General Thomas Gage persönlich davor, Gefangene auf dem amerikanischen Kontinent zu misshandeln. Und berief sich dabei auf die „Verpflichtung, die sich aus den Menschenrechten ergibt“. Selbst inmitten der Brutalität des Krieges verstand Washington, dass die Art und Weise, wie wir Gefangene behandeln, die Seele dessen ist, was die amerikanische Demokratie sein sollte. Washington ging sogar noch weiter. Er wies seine eigenen Befehlshaber an, britische Soldaten nicht so zu behandeln, wie sie Amerikaner behandelten. Und ließ sie mitunter verhungern. Neben anderen schrecklichen Dingen.

Es geht um die amerikanische Seele

Heute haben Trump-treue Republikaner wie Noem die Prinzipien, die Washington und unsere Gründungsväter vor so langer Zeit festgelegt haben, über Bord geworfen. Seit dem Beginn von Trumps Einstieg in die Politik haben sich die Republikaner immer mehr damit angefreundet, autoritäres Theater und Grausamkeit als politisches Markenzeichen zu akzeptieren. Was einst eine Republik war, die auf Ehre und Anstand gründete, liebäugelt nun mit Tyrannei. Weit entfernt von dem, was für unsere großartige Nation vorgesehen war. Der Krieg, den wir verlieren, ist nicht nur um die Herzen und Köpfe. Es geht um die amerikanische Seele.

Die Fotos aus Abu Ghraib wurden zu einem Rekrutierungsinstrument für unsere Feinde. Als Veteranen erinnern wir uns an die Schande, die Anhörungen, die Entschuldigungen. Und an die Folgen. Wir erinnern uns an die Amerikaner, die den Preis dafür bezahlt haben. Junge Soldaten, die nur Befehle befolgten. Eine warnende Geschichte, die Militärs auf der ganzen Welt gelernt, vergessen und zu oft wiederholt haben.

Am beunruhigendsten ist, dass Noems Handlungen von oben den Ton angeben. Sie gibt den Ton für jeden Grenzschutzbeamten und vereidigten amerikanischen Beamten an, der an der Durchsetzung der Einwanderungsgesetze beteiligt ist. Viele von ihnen sind Veteranen des Irakkriegs. Sie haben die Folgen von Orten wie Abu Ghraib miterlebt.

Was passiert, wenn wir uns auf autoritäre Regime verlassen?

Veteranen wissen, dass die Misshandlung von Gefangenen, egal wie „verdient“ sie auch erscheinen mag, uns alle weniger sicher macht. Indem sie diese Denkweise fördert, setzt Noem Grenzbeamte und andere, für deren Schutz sie verantwortlich ist, einem Risiko aus.

Jeder Amerikaner sollte sich fragen: Was passiert, wenn wir es normal finden, Menschen – ohne Anhörungen oder Gerichtsverfahren – in Käfige in fremden Ländern zu stecken, die für Folter bekannt sind? Was passiert, wenn wir uns auf autoritäre Regime verlassen, um die schmutzige Arbeit zu erledigen, die wir auf US-amerikanischem Boden nicht legal ausführen können?

Und zu wem werden wir, wenn dies nicht nur akzeptiert, sondern von Führungskräften auf höchster Regierungs- und Militärebene gefördert wird?